Tres cuartos de la población de EE UU tienen sobrepeso

El gran reto de Robert F. Kenndy jr no es eliminar las vacunas, como dicen muchos con evidente maledicencia. El nuevo secretario de Estado de Salud de Donald Trump no es un antivacunas sino un provacunas bien hechas, lo que resulta muy diferente. Declaró hace unos días que nadie le llama anti-pescado por estar contra el mercurio del pescado. De igual manera, es contrario al uso de coadyuvantes de mercurio (en forma de Timerosal), aluminio y otros metales pesados en las inyecciones que se ponen a los niños. Los metales pesados no se eliminan y tienen un efecto acumulativo en diferentes órganos del cuerpo humano.

Pero su gran reto declarado y asumido, en cualquier caso, es el de la epidemia de obesidad que padece actualmente Estados Unidos. Casi tres cuartos de la población norteamericana tienen sobrepeso o es obesa. Diferentes estudios coinciden en el total fracaso de las políticas encaminadas a combatir este problema. Hay hoy algo más de 200 millones de afectados, con una previsión de escalar hasta 260 millones en 2050, de manera muy particular entre los niños, que sufren hoy esta enfermedad en un porcentaje cercano al 50 por ciento, frente al tres por ciento en Japón. Hace 120 años, la obesidad era casi desconocida en USA. Hoy, la mitad de la población sufre diabetes o prediabetes tipo 2.

En los años 60, la diabetes infantil era tan baja que un pediatra apenas veía un caso durante su carrera. Ahora, uno de cada tres niños es diabético o pre-diabético, con un coste para Estados Unidos muy por encima del presupuesto anual militar. Y el 18 por ciento de los adolescentes norteamericanos padece hígado graso (uno de cada cinco), cuando hace apenas 60 años esa patología pre-obesidad apenas afectaba a personas alcohólicas en edad avanzada.