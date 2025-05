Urge mejorar el ratio de reumatólogos

Uno de cada cuatro adultos sufre una enfermedad reumática. Es decir, más de 11 millones de personas en España. Solo en Madrid, un millón y medio de ciudadanos. Y es que existen más de 200 enfermedades reumáticas. Dolor, rigidez e inflamación de articulaciones y mucha fatiga son los síntomas principales que sufren los pacientes; unos síntomas que es importante reconocer y no dilatar la cita con el médico, algo que suele pasar, ya que estas enfermedades se asocian por error a la vejez cuando, en realidad, afectan a cualquier edad.

"Las enfermedades reumáticas son un desafío porque son la primera causa de jubilación permanente por enfermedad. Afecta desde niños hasta mayores pese al mito de que solo afectan a personas mayores. Se trata de patologías que afectan a todos, y a todos es a todos, aunque sobre todo a mujeres y a mujeres jóvenes a las que que una enfermedad de estas puede suponer un enorme problema", detalla el doctor Marcos Paulino, presidente de la Sociedad Española de Reumatología (SER) y jefe del Servicio de Reumatología del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Para hacer una actualización de los avances más novedosos relacionados con las causas, el diagnóstico, los tratamientos o la investigación, la SER organiza del 13 al 16 de mayo en el Palacio Municipal Ifema Madrid su 51º Congreso Nacional en el que hay 1.900 inscritos.

El control de la enfermedad es fundamental, sin embargo y pese al envejecimiento poblacional y del aumento de enfermedades crónicas en la actualidad hay 2,17 por 100.000 habitantes, es decir, aproximadamente un especialista por cada 46.000 habitantes, cuando se necesita incrementar el ratio a uno por cada 30.000. "Necesitamos más recursos humanos", insiste Paulino, quien estima que para "2033 habrá déficit" de profesionales por el aumento de demanda, aunque "con nuevos residentes compensaremos el exceso de las jubilaciones".

"Y que estén mejor distribuidos", añade el doctor José Luis Andréu, presidente del Comité Organizador Local de citado congreso y jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, en Madrid.

Y es que hay comunidades autónomas por debajo del ratio de 2,17. "Comunidad Valenciana Baleares, País Vasco, Aragón y Castilla y León, y Andalucía aunque en menor medida, esa cifra es menor", afirma Paulino.

Con el fin de conseguir mejorar la equidad, "vamos, estamos desarrollando el programa Rutas de Salud con otras dos sociedades para identificar áreas de difícil cobertura y favorecer que a la gente joven (reumatólogos) les compense ir durante un tiempo a esas áreas", añade el presidente de la SER.

La patología reumática es, como precisa Paulino, "la segunda causa motivo de consulta para los médicos de familia. Y tiene un coste de 25.000 millones de euros en España, 200.000 en la UE".

"Son enfermedades inflamatorias crónicas sin curación hoy. Pero podemos inducir una remisión o baja actividad de la patología a la inmensa mayoría de los pacientes", explica el doctor Andréu.

De ahí que "su detención precoz sea fundamental", recuerda el doctor, ya que "cuanto antes se trate la patología el proceso antiinflamatorio no coge carrerilla".

"La investigación es una asignatura pendiente. Hoy no tiene curación, pero hoy", insiste, mostrándose optimista en el futuro de esta patología.

"Las listas de espera existen y existirán siempre -prosigue-, pero es necesario crear unas vías rápidas de acceso al especialista a través de e-consultas, valoración previa del especialista como tenemos en la Comunidad de Madrid de modo que los dos o tres meses que tienen que esperar los pacientes acceden de manera rápida en aquellos casos en los que hay que diagnosticar y tratar rápido".

En cuanto a los tratamientos, estas enfermedades no se comportan igual en hombres y mujeres. De ahí que la SER haya creado un observatorio de género para que haya una correcta atención de los pacientes. Los motivos detrás no están claros, pero "hay condicionantes del tipo hormonal, ambiental, que afectan más a las mujeres, porque no somos iguales hombres y mujeres", incide el doctor Paulino.