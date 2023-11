Un 17% de chicos jóvenes de 16 a 21 años considera que obligar a la pareja a tener sexo no es violencia

Los chicos jóvenes de entre 16 y 21 años son el colectivo menos concienciado sobre la violencia de género y un 17% de ellos piensa que obligar a la pareja a tener relaciones sexuales no es violencia. Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden del IV Macroestudio de violencia de género 'Tolerancia Cero', elaborado por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias. Difundido con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este sábado 25 de noviembre, la investigación ha contado con 6.000 participantes, de los que 1.300 (22%) tienen de 16 a 21 años, una proporción similar a la de otros grupos de edad.

Los resultados de esta edición muestran que en el colectivo de jóvenes de 16 a 21 años, el 22,6% de los chicos cree que insultar a su pareja no es un acto de violencia de género, lo que supone un 9% más que las chicas de su edad (13,2%) y el doble que la población general (11%). Asimismo, más de la quinta parte de los varones (21,5%) no piensa que empujar o golpear a su pareja tras una discusión sea maltrato, casi el doble que las mujeres de su edad (11,6%) y más del doble que la media de la población (9,4%). Además, el 20,7% de los chicos de esta franja de edad no cree que amenazar a su pareja sea violencia de género, un porcentaje que entre las chicas de esa edad es de un 11% y en la población general es una de cada diez personas la que lo piensa. Según reflejan los resultados de esta investigación, un 17% de los chicos jóvenes de 16 a 21 años piensa que obligar a la pareja a tener relaciones sexuales no es violencia, casi el doble de lo que piensan las chicas de esa edad (9,7%) y más del doble que la media de la población general (8%).

A tenor de estas y de otras respuestas a la encuesta, los jóvenes parecen no tener tan interiorizado el concepto de violencia de género como otros grupos de edad. Así, el colectivo de jóvenes de 16 a 18 años, independientemente de su género, no considera violencia de género empujar o golpear a la pareja tras una discusión (20%), menospreciarla ante familia y amigos (25%), ejercer control económico sobre ella (35%) o dificultarle el estudio o el trabajo (42%). Por su parte, el 72% de la población española considera "inaceptable" la violencia de género, al tiempo que un 42% de los encuestados en este informe cree que podría ser "evitable" y un 16% "inevitable porque siempre ha existido".

A la pregunta de si hay más casos de violencia de género que en el pasado, un 47% de la población cree que sí, lo que representa un aumento de cinco puntos frente al estudio previo. En este aspecto, el 39% de los jóvenes de entre 16 y 21 años y el 37% de los que tienen entre 16 y 18 son los colectivos con menor consideración de que hayan crecido los casos de violencia de género, frente al 48% de los mayores de 55 años. Para el 73% de los encuestados, el problema de la violencia de género está bastante o muy extendido, lo que supone cinco puntos por debajo que hace un año. Este dato, para las mujeres, asciende al 82% y al 64% en el caso de los hombres. No obstante, el 81% de los españoles considera que el problema de la violencia de género es "muy grave", mismo porcentaje que en 2022. Ellas tienen más conciencia de la gravedad del problema de violencia de género (89% de las mujeres vs 72% de los hombres). Por grupos de edad todos lo consideran muy grave o grave, siendo los de menor edad el grupo con la percepción de gravedad más baja.

Otra de las conclusiones de este estudio es que los encuestados opinan que cualquier colectivo es susceptible de sufrir violencia de género, si bien los jóvenes y las personas con bajo nivel educativo o adquisitivo son los más destacado. Los jóvenes de 16 a 21 años creen que ellos mismos son un colectivo muy vulnerable (un 68% y hasta un 71% en el grupo de entre 16 y 18 años). La mitad de los encuestados asegura conocer algún caso cercano de violencia de género (el 53% de las mujeres y el 39% de los hombres). El estudio refleja más conocimiento de casos de violencia de género entre los jóvenes de entre 16 y 21 años (53%) y de 22 a 34 años (60%), este último grupo dos puntos por encima que en 2022, que entre mayores de 55 años (34%), donde se registran cuatro puntos menos que el año pasado. Para el 82% de los españoles, los hijos menores son también víctimas de violencia de género y no se les protege lo suficiente.

Por otro lado, una mayoría de la población (92%) encuestada cree que las redes sociales y la tecnología han contribuido a generar nuevas formas de violencia de género entre los jóvenes. Precisamente, el único colectivo que sitúa por debajo del 90% esta afirmación son los jóvenes de entre 16 y 18 años (88%).

Las conclusiones que arroja este Macroestudio serán valoradas este mismo jueves por la noche en el especial de Antena 3 Noticias “Tolerancia Cero: Hay salida”, que emitirá Antena 3 también con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Presentado por Esther Vaquero y dirigido por Óscar Vázquez -subdirector de Antena 3 Noticias-, estará centrado en el aumento de los delitos de violencia de género entre adolescentes, la adicción a la pornografía y su relación con el aumento de violaciones y el incremento de los casos de “manadas”.