Descuelgan desde un quinto piso a un niño de 7 años para rescatar a un gato

Si viven en un quinto piso y tu gato se ha quedado atrapado en una cornisa dos pisos más abajo, lo más fácil es atar a tu nieto de siete años con una cuerda y descolgarlo por la terraza para rescatar al minino. Esta fue la reflexión que hizo una mujer de Nanchong en la provincia china de Sichuan.

La abuela, con la ayuda del tío del menor, ataron una cuerda a la cintura del niño y lo fueron bajando. Durante los 10 minutos que dura el vídeo, que fue publicado el lunes, se escucha a los espectadores gritar de terror, ante el miedo de que el niño pudiera caer al vacío. En las imágenes se ve al menor intentando, sin éxito, meter al gato en una bolsa de plástico. Finalmente consiguió coger al animal con los brazos y comenzó a ser izado. A la altura del cuarto piso, hicieron un descanso y el niño trató otra vez de meter al gato en la bolsa, pero tampoco lo logró. Finalmente, la abuela y el tío lograron ponerlos a salvo.

Los vecinos reprimieron a la familia por lo ocurrido y en la red social Weibo, el Twiter de China, las críticas se dispararon. Los padres del niño no sabían lo que había ocurrido porque estaban trabajando y les sorprendió el revuelo causado.

Las autoridades fueron a la casa de la abuela en indicaron que estaba arrepentida: "Prometió que nunca volvería a suceder”. “No es que no me importe la vida de mi nieto”, dijo la mujer. “Sabía lo que estaba haciendo y confiaba en poder lograrlo. Sé que cometí un error ahora. No lo volveré a hacer “,añadió. Además, indicó que no quiso molestar a nadie y que no avisó a los bomberos porque se trataba de "un asunto trivial”.

La web Red Star News se puso en contacto con el niño y dijo que “no estaba asustado en absoluto” y que sólo sintió miedo después de ver el vídeo.