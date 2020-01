Un pescador croata descubre una misteriosa caja en el mar que alerta a la Marina de EE UU

El pasado 6 de enero, un barco pesquero croata, el Marian II, se encontraba faenando en el Mar Adriático cuando de repente en una de sus redes encontró algo más que peces. Se trataba de una extraña caja naranja, con un peso de unos 100 kilos y un ancho de 130 centímetros. Inmediatamente, el propietario del barco, Darko Kunac, se convirtió en noticia en Croacia por este descubrimiento.

Diversos medios de comunicación y usuarios en la red trataron de buscar una explicación a tan extraño objeto. A quien pertenecía y para que funcionaba fueron las preguntas que más se plantearon. Sin embargo, rápidamente muchas personas relacionaron esta caja naranja con un buque de la marina estadounidense, el USNS Bruce C. Heezen, que se encontraba rondando la zona en los últimos días. Además, un medio local pudo acceder a información que hablaba sobre la ruta que este barco de reconocimiento americano había trazado. Dicha ruta resultó ser un tanto extraña aquel día. En la imagen se puede apreciar como el barco peina la zona, como si estuviese buscando algo.

La historia no acaba aquí, porque al poco tiempo de lo ocurrido, varios representantes de la Marina de EE UU se presentaron en la vivienda de Darko Kunac para reclamar el dispositivo. “Les dije que era ciudadano croata y no un pirata de Somalia, no podían hablarme así”, afirmó el pescador para el portal “morski.hr”. Pese a todo, el croata llegó a un acuerdo con los militares estadounidenses, les devolvería la caja a cambio de que éstos reparasen los daños causados en sus redes al sacar el dispositivo.

Según el portavoz del Comando de Transporte Marítimo Militar de Estados Unidos, Travis Weger, el Bruce C. Heezen se encontraba realizando un levantamiento oceanográfico, coordinado con autoridades croatas. Weger aseguró también que la caja naranja es algo así como un boyo para explorar el fondo marítimo.

No obstante, esta explicación no terminó de convencer a la opinión pública. Ya en mayo de 2019, la Marina de EE UU anunció reforzar su posición militar en la zona debido a la presencia cada vez mayor de submarinos rusos. Esto dio lugar a la utilización de aparatos como el descubierto por Darko, utilizados por la Marina para localizar submarinos.