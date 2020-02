La madre de la ladrona de Satisfayer: “Mi hija quería droga y me tiró un bote de cristal que si me da me mata”

La madre de la mujer que llegó a la fama por robar 40 “satisfyer” en Redován, Alicante, ha confesado en una entrevista en “Espejo público” que su hija está pasando por una mala época. Lola, que así se llama la mujer, reveló que su hija padece de esquizofrenia y desde hace dos años esta “metida en las drogas”. Confirma también que el pasado martes por la noche fuea agredida por ella de manera violenta: “Quería droga y venia un poco alterada, me tiró un bote de cristal, si me llega a dar me mata, mira como me puso la cara y el cuerpo que no lo puedo enseñar”.

Lola siguió explicando que es una situación que se repite demasiado: pedir dinero para droga. “Si no le doy se va a robar, y si no, se prostituye”, asegura la mujer que está casi acostumbrada a que la golpee “porque estaban aquí mis amigas, pero si no, también me la lía. No descanso ni de día ni de noche”. Aún así no tira la toalla y espera poder encontrar plaza en un centro especializado para tratar a su hija y no piensa denunciarla: “Quiero ayudarla. Yo quiero que vaya a un centro no quiero que vaya a la cárcel. Ella está bien de la esquizofrenia, lo que no está bien es de la droga”.

Y es que aunque ha conseguido internarla, no hay centros disponibles y sólo pide que si a ella le pasase algo su hija pudiera estar cuidada: “Quiero el centro ahora, en vida”