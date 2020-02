El Gobierno vasco alerta de la presencia de dioxinas y furanos en Eibar, Ermua y Zaldibar por el incendio del vertedero

Iñaki Berraondo, viceconsejero de Salud del Gobierno vasco, se ha centrado este sábado en los niños y las embarazadas, los colectivos “más vulnerables”. Recomienda que no ventilen las viviendas y mantengan las ventanas cerradas el mayor tiempo posible. Además, no se recomienda hacer deporte al aire libre, debido a la presencia en el aire de furanos y dioxinas por encima de lo normal. Berraondo ha mandado un mensaje de tranquilidad y ha dicho que pese a los molestos olores emanados por el incendio del vertedero estos no entrañan riesgos para la salud. Tras esto, comentó que el uso de mascarillas que tapen nariz y boca como las que se están utilizando con la razón del coronavirus chino “no tendría ningún sentido”.

Publicidad

Se han mandado también a Madrid para ser analizadas las mediciones de aire realizadas en la zona los días 10, 11, 12 y 13 de febrero, análisis que tardan un mínimo de cuatro días en arrojar resultados. Hoy La Liga ha hecho saber la suspensión del partido Eibar-Real Sociedad de mañana, domingo 16, a las cuatro de la tarde. La viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, ha explicado que este sábado ya se está trabajando con maquinaria pesada echando tierra para extinguir el incendio y, con ello, disminuir la concentración de dioxinas en el aire. “Las perspectivas de poder contener el fuego son buenas”, ha reiterado. Sobre la búsqueda de los dos operarios desaparecidos, el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, ha explicado que se está trabajando para estabilizar la zona donde se piensa que están dichos operarios.

Por otro lado, la responsable del servicio de aire del Gobierno vasco, Saioa Ferro, se ha estado informando sobre la situación medioambiental de Eitzaga, para que sus ciudadanos le trasladasen sus dudas, el lunes hará lo mismo en Ermua, el martes en Eibar y, más adelante, en Mallabia, para que los vecinos puedan resolver sus dudas sobre esta situación.