Coronavirus: ¿tendría que haberse cancelado la manifestación del 8-M?

Miles de personas acudieron ayer a las manifestaciones convocadas en toda España por el Día de la Mujer, unas concentraciones avaladas desde Salud Pública pese a la epidemia de coronavirus. El ministro Salvador Illa se limitó a aconsejar a las personas con síntomas que no acudieran y que se sometieran a aislamiento. Pero en el escenario actual, con más de 600 infectados y 17 muertes, muchos se preguntan si estas concentraciones deberían haberse cancelado siguiendo el ejemplo de otros países como Alemania. Con más de 900 casos de coronavirus, su ministro de Salud pidió anular las concentraciones y manifestaciones de más de 1.000 personas para frenar la propagación de la epidemia en el país.

En España, de momento, no está contemplada este medida. Ayer, Illa aclaró que España sigue en el escenario de contención, lo que quiere decir que no se tomarán medidas para limitar las aglomeraciones, como las del 8-M, porque «no hay una situación a nivel de país descontrolada», dijo por su parte el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. No obstante, varios expertos consultados por este diario discrepan del protocolo que está siguiendo el Gobierno para atajar la epidemia. En su opinión, sí se deberían haber cancelado las manifestaciones del 8-M, «al menos, la de Madrid», la comunidad con el brote más grande, con más de 200 casos. Y se citan dos razones: primero, «porque se está viendo un repunte de casos, con atenciones constantes de los servicios sanitarios» y, segundo, «porque la manifestación de Madrid es la que más gente convoca, vienen ciudadanos de otras comunidades y se corre el riesgo de exportar el virus s otras zonas del país, algo que ya ha ocurrido en Galicia y Murcia, por ejemplo».

Según el último recuento del Ministerio de Sanidad, España contabilizaba ayer 589 infectados, 159 más que el sábado, lo que supone un incremento de un 20% de casos por día. El 60% de esos casos se concentran en tres comunidades y el 70% en cuatro, por lo que, a su juicio, «no hay una situación a nivel de país descontrolada». Sobre los fallecimientos, ayer se notificaron siete nuevos: tres mujeres en el País Vasco de 92, 88 y 87 años, tres en Madrid, el varón de 77 años que permanecía ingresado en la UCI del Hospital de Torrejón; un varón de 88 fallecido el Hospital del Sureste; y otro de 73 ingresado en la Fundación Jiménez Díaz. Los tres presentaban patologías previas. La víctima de Zaragoza falleció en el hospital, tenía 85 años y vivía en una residencia de ancianos.