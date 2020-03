¿El seguro de mi coche me protege si tengo un accidente en estado de alarma?

Hasta ahora se había difundido la idea de que tener un accidente en una situación excepcional como la actual, en la que está prohibida la circulación si no es para acudir a trabajar o para atender cuestiones de primera necesidad, podía dejar al automovilista fuera de la cobertura de su seguro si tiene un accidente. Este extremo ha sido desmentido por la consultora Pons Seguridad Vial que da respuesta a algunas de las dudas que los conductores podrían plantearse a raíz de la nueva situación.

¿Puedo conducir mi coche en estado de alarma?

Si, puedo. Si cuenta con permiso de conducir, permiso de circulación del vehículo y con el correspondiente seguro.

¿Tengo cobertura de mi seguro?

El contrato de seguro obligatorio del automóvil consiste en ofrecer cobertura por los siniestros que se produzcan por hechos de la circulación: los que se producen en las vías públicas por la acción del vehículo de motor. Ambas circunstancias (vías publicas y vehículo de motor) no cambian durante el estado de alarma.

¿Y si el seguro es “a todo riesgo”?

Es preciso diferenciar el seguro obligatorio y el suplemento " a todo riesgo". En este último caso, las coberturas no se refieren al hecho de la circulación, si no a daños propios. Habrá que estar a la lectura de la póliza, aunque lo cierto es que lo habitual es que no cambie nada.

¿La grúa podrá retirar mi vehículo es necesario en caso de accidente? ¿tendré asistencia como hasta ahora?

La asistencia o auxilio en carretera no está incluido en el seguro obligatorio. No es obligatoria. Habrá que estar a la lectura del contrato, aunque lo cierto es que lo habitual es que tampoco cambie nada. Asunto diferente es que el servicio esté cubierto del mismo modo y en los mismos tiempos, en modo similar a que hay muchos talleres cerrados y por tanto no es posible dar la misma cobertura en el mismo tiempo.

¿En que medida puede baja la accidentalidad en esta situación excepcional?

Es lógico que se reduzca, y de modo muy significativo. En los dos primeros días ha habido un 70% menos de circulacón, un 70% menos de conductas de riesgo productoras del accidente.