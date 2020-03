Las tres condiciones indispensables para regresar a la normalidad tras el coronavirus

Larry Brilliant, el prestigioso epidemiólogo de 75 años que ayudó a la Organización Mundial de la Salud a erradicar la viruela ya vaticinó hace 14 años una pandemia como la del coronavirus y considera que antes de regresar a la rutina, se tienen que dar tres condiciones indispensables. Brilliant ha calificado el brote de Covid-19 como “la pandemia más peligrosa de nuestra era” y llamó la atención de la sociedad y de los mandatarios mundiales al decir que “si no estás preocupado, no estás prestando atención”.

Brilliant indicó que lleva más de una década advirtiendo de que la población estaría expuesta a un virus sumamente dañino y que no se han tomado las medidas necesarias para afrontarlo. En una charla que el epidemiólogo dio en el año 2006, titulada "Ayuda para detener la próxima pandemia” advirtió de que en un futuro no muy lejano podría producirse una pandemia provocada por un virus y que podría llegar a matar a 165 millones de personas. Por ello, ha sido muy crítico con los gobiernos que han tardado en poner en marcha medidas para frenar el avance del coronavirus.

Brilliant vive en California, está en cuarentena como todos los habitantes del estado y ha concedido una entrevista con la revista “Wired”, en la que elogia el trabajo que se está llevando a cabo al poner a las personas en cuarentena, pero lamenta que la medida no se produjera semanas antes cuando el virus podía haber sido detenido o haber retrasado la propagación mientras se trabajaba en una vacuna.

Asimismo, indicó que el autoaislamiento no es la solución porque aunque la curva de infección se reducirá notablemente durante unos meses, no logrará acabar con la propagación de la enfermedad, y los contagios se postpondrán pero no disminuirán.

Brilliant confía en que se encuentre pronto una vacuna: “Hasta ahora no hay pruebas que sugieran que no se pueda encontrar una vacuna o que los humanos no desarrollen eventualmente algún tipo de inmunidad al virus”. “Antes de que podamos volver a salir de casa, habrá que hacer muchas más pruebas”, avanzó, y añadió que será necesaria una prueba casera similar a la del embarazo para poder identificar los casos. “Esto ayudará a mostrar el verdadero alcance del brote, del cual cree que actualmente sólo estamos viendo una séptima parte”, indicó.

En opinión del epidemiólogo el mundo no volverá a parecer normal su no se cumplen tres requisitos. el primero es que se sepa la verdadera realidad de las infecciones de coronavirus. Hay que saber si se parece a un iceberg, del que sólo se ve una séptima parte que es la que sobresale del agua. Pero la mayoría de los casos permanecen ocultos porque “no estamos haciendo las pruebas suficientes. es como si combatiéramos contra el virus a ciegas”.

En segundo lugar, indicó, hay que tener un tratamiento que funcione, ya sea una vacuna o un antiviral. Y por último, tal vez lo más importante, que los infectados -en particular enfermeras, médicos, policías, bomberos y profesores que han tenido la enfermedad- sean inmunes. Pero para llegar a eso, explica, se necesita poder verificarlo y crear un sistema que los identifique, ya sea una pulsera o una tarjeta con su fotografía y algún tipo de sello. “En ese punto estaremos suficientemente seguros como para enviar a nuestros niños de vuelta a la escuela”.

Brilliant concluyó que “sólo cuando las tres condiciones se cumplan, podremos volver a la normalidad”.