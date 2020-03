La EvAU se celebrará entre el 22 de junio y el 10 de julio en convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre en extraordinaria, según ha aprobado la Conferencia Sectorial de Educación, en la que participan los ministerios de Educación y FP, Universidades y Comunidades autónomas.

En la reunión se ha puesto de manifiesto la dificultad que está suponiendo para el profesorado que imparte clase en 2º de Bachillerato y, en especial, para los estudiantes de este curso, la suspensión de las clases presenciales a causa de la epidemia por infección de coronavirus, Covid-19. Es por esto por lo que se ha acordado modificar el modelo y el contenido de las pruebas para asegurar que el acceso a la Universidad se produce en términos de “equidad y justicia”.

La prueba, no obstante, incluirá todo el temario, "para que el alumnado no se vea perjudicado por no haber trabajado en clase algún bloque o bloques de contenido de alguna de las materias”, asegura el Ministerio en un comunicado. Eso sí, tendrá más opciones de respuesta ya que podrá seleccionar un número de preguntas por bloque de composición amplia, para garantizar al 100% que versará sobre contenidos que hayan trabajado, según ha explicado Universidades.

Aunque las fechas propuestas para la realización de la EvAU dependerán de la evolución de la pandemia, se ha establecido que las calificaciones se publiquen antes del 17 de julio para la convocatoria ordinaria y antes del 18 de septiembre en el caso de la extraordinaria. La asignación definitiva de plazas no se podrá realizar antes del 25 de septiembre.

No obstante, Educación y Universidades han asegurado que, si finalmente las fechas decididas no se pueden mantener por la evolución del brote epidémico, desde los dos ministerios implicados se llevará a cabo una actualización de las mismas.

Las evaluaciones de la Lomce se suspenden

Por otra parte, el Ministerio tiene previsto emitir una resolución por lo que se suspenden las evaluaciones de diagnóstico de la LOMCE (3º y 6º de primaria y 4º de la ESO). Algunas comunidades autónomas como Madrid, ya lo habían pedido para evitar la “sobrecarga” de los centros educativos. Un aspecto que se ha tenido en cuenta para suspender las evaluaciones ha sido precisamente el hecho de la dificultad de algunos alumnos desfavorecidos para acceder a los medios tecnológicos que les permitan seguir las clases a distancia igual que al resto.

Oposiciones a Secundaria

En la reunión se ha acordado posponer una decisión definitiva sobre la celebración de las oposiciones de Secundaria a la semana que viene. Al parecer, Educación cree que es una decisión que depende de las comunidades autónomas, aunque lo deseable sería que se adoptase una decisión unánime sobre este aspecto. En este sentido, Madrid ya ha asegurado que mantendrá la fecha prevista para el 20 de junio y Cataluña para principios de julio aunque, todo dependerá de cómo evolucione la pandemia. Sin embargo, no parece que todas las autonomías mantengan una opinión unánime sobre este asunto. Unas han manifestado que preferían aplazar hasta 2021 las oposiciones y otras mantenerlas en 2020.

Cursos en el extranjero

Por otra parte, el Ministerio ha habilitado una dirección y un teléfono para que las familias puedan gestionar la homologación de los estudios de los alumnos que hayan cursado sus estudios fuera de España. Además, se solicitará a esos centros educativos extranjeros las herramientas para que puedan finalizar sus estudios para que los alumnos puedan homologar el curso en España