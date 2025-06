Tres trucos eficaces para dormir bien en noches calurosas sin aire acondicionado

Las altas temperaturas han llegado para quedarse por un buen tiempo. En muchas regiones de España, los termómetros ya han comenzado a subir, y ciudades como Barcelona han registrado hasta 30 grados. Este calor no solo puede ser molesto e irritante, sino que también puede disminuir tus ganas de realizar actividades diarias e incluso interferir con tu descanso nocturno.

Si eres de quienes prefieren no depender constantemente del ventilador o del aire acondicionado, es probable que, al llegar la noche, te resulte complicado dormir. Muchas veces, el ambiente está tan cargado que no se siente ni la más mínima brisa. Das vueltas en la cama preguntándote por qué no puedes dormir, hasta que eventualmente logras conciliar el sueño sin darte cuenta. Al despertar, sientes que no descansaste lo suficiente y el ciclo se repite. Pero este problema tiene una explicación científica.

Cuando las temperaturas son elevadas, los mecanismos naturales que regulan el sueño se ven alterados, lo que puede afectar negativamente tu bienestar. Dormir bien no solo implica descansar, sino también restaurar la energía, mejorar el enfoque y el rendimiento para el día siguiente. Esto se debe a que el sueño está controlado por el ritmo circadiano. Conforme se acerca la hora de dormir, el cuerpo comienza a liberar melatonina, una hormona clave en este proceso, y al mismo tiempo, la temperatura corporal disminuye gradualmente, empezando por el tronco y extendiéndose hacia brazos y piernas. Así lo explica la especialista Vero Olivares en sus redes sociales.

La melatonina, que se produce principalmente en la glándula pineal como respuesta a la oscuridad, comienza su producción al caer la tarde, alcanza su punto máximo durante la madrugada y desciende al amanecer. Sin embargo, cuando la temperatura ambiente es alta, al cuerpo le cuesta más enfriarse, lo que interfiere con la producción y acción de esta hormona, dificultando la conciliación del sueño.

El doctor José Manuel Felices ha compartido a través de sus redes sociales tres recomendaciones efectivas para ayudarte a dormir en noches calurosas sin necesidad de usar aire acondicionado:

Enfriar las muñecas con agua fría durante medio minuto: Esto ayuda a refrescar la sangre que circula por el cuerpo, logrando reducir la temperatura corporal hasta medio grado poco antes de acostarte. Si deseas prolongar este efecto, puedes mojar unos calcetines, congelarlos y colocártelos en los tobillos antes de dormir. Así, evitarás despertarte por el calor durante la madrugada.

Aplicar el método egipcio: Esta técnica consiste en rociar agua fresca sobre las sábanas hasta que queden húmedas. A medida que el agua se evapora, se genera una sensación de frescor en la habitación, similar al efecto del aire acondicionado, facilitando el descanso.