La “prueba del vinagre”, el método para detectar a los asintomáticos

España e Italia afrontan los momentos clave para decidir qué medidas se toman a corto plazo. Ambos países están viendo como la curva de contagios se está reduciendo y hay que ver de qué manera se pone en marcha la fase 2 del estado de alarma, que supone una relajación de las medidas de confinamiento. Esta medida no es sencilla porque se corre el riesgo de que se vuelvan a producir contagios, sobre todo por parte de las personas asintomáticas.

Para tratar de solucionar esto, el Corea del Sur han puesto en marcha “la prueba del vinagre”, un método que ayuda algo pero que no es efectivo cien por cien. La medida ha sido puesta en marcha por los militares estadounidenses desplazados en el país. La prueba es un sencillo test, barato y rápido. No precisa de una prueba de temperatura ni consultar el historial de desplazamientos de la persona o su estado de salud. Los visitantes de la guarnición del ejército en Daegu, centro del brote en el país asiático, tienen que someterse a la “prueba del vinagre”. ¿En qué consiste? En hacerles oler vinagre de manzana. Las personas que no pueden olerlo o son alérgicas fueron derivadas directamente a un centro médico para ser evaluadas.

Aunque no está considerado un síntoma por la Organización Mundial de la Salud, la falta de olfato (anosmia) es el principal síntoma del 30 por ciento de los pacientes con casos leves de coronavirus. Pero hay varios estudios que indican que el 66 por ciento de los contagiados padecen anosmia.

El procedimiento comenzó en varios puntos de acceso de la base, según informó la revista estadounidense “Newsweek”, que también dejó en claro que cada trozo de algodón utilizado para la prueba es automáticamente descartado después de cada examen.

La anosmia es un síntoma que se vinculó recientemente con el coronavirus, después de que varios médicos se sorprendieran ante el aumento de casos sin que hubiera una congestión nasal evidente relacionada. De hecho, todos los pacientes que tienen pérdida de olfato sin congestión nasal están siendo considerados positivos por coronavirus sin la necesidad de un test.

Cuando el COVID-19 entra por la nariz, en lugar de atacar la mucosa como hacen el resto de virus, ataca al nervio olfativo y bloquea las moléculas que nos permiten oler. esta situación no se da en todos los pacientes infectados, pero todos los que sufren anosmia están contagiados. El tratamiento recomendado no es el mismo que en el caso de una anosmia clásica. De hecho, no están recomendados los corticoides ni los lavados de nariz, que podrían empujar el virus hacia los pulmones.

Daegu, en la que viven 2.5 millones de personas, fue la más golpeada del país, con más del 60 por ciento de los más de 10.000 casos de coronavirus detectados en el país hasta el pasado domingo.