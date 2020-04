¿Cuándo y por qué tengo que usar la mascarilla?

Lo desconozco, no tenemos ese dato, pero escasean desde antes del Estado de Alarma. Solo para los farmacéuticos, dado que hay 22.000 establecimientos y tres personas de media, se necesitan cinco por persona a la semana; 15 por farmacia a la semana sería lo idóneo.

¿Y cuántas si finalmente el Gobierno obliga a salir a la calle con mascarilla?

La mayoría optaremos por la quirúrgica, que tiene una duración de unas horas, no de un día, así que por persona cada día, mínimo, una.

Ahora la OMS desaconseja el uso de mascarillas en personas sanas para no desabastecer a los hospitales. ¿Qué opina al respecto?

No soy quién para desautorizar a la OMS. La pregunta sería: si no hubiera desabastecimiento, ¿la OMS nos diría lo mismo?

¿Recomendaría a los ciudadanos llevarla?

Hasta ahora, a nivel personal no tengo mascarilla. Lo ideal sería hacernos los test y seleccionar el uso de ésta. Por precaución, deberíamos llevar, pero, ¿vamos a estar siempre con ellas? Este tipo de recomendaciones tienen que estar dentro de las medidas que se implementen en un país. De nada sirve llevar mascarillas si descuidados el resto de medidas preventivas. A veces, llevar una puede dar la sensación de falsa seguridad. Por tanto, hay que ser muy prudentes con este tipo de recomendaciones.

¿Cuántos tipos hay?

Existen dos tipos principales: las quirúrgicas, que son las que se utilizan en cirugías y que protegen «de dentro hacia fuera». Y las filtrantes, también llamadas autofiltrantes, que contienen un filtro de micropartículas gracias al cual pueden proteger «de fuera hacia dentro» en distintos grados.

¿Cuál recomendaría?

Depende del caso. Éstas no están indicadas para toda la población. Los casos posibles, probables o confirmados deben llevar mascarillas quirúrgicas con el fin de evitar contagios. En el caso de que llevasen en lugar de una quirúrgica una autofiltrante, no deben ser de las que incluyen válvulas de exhalación, ya que en este caso el aire es exhalado directamente al ambiente sin ningún tipo de retención y se favorecería, en su caso, la difusión del virus.

Entre las autofiltrantes, hay la FFP1, 2 y 3. ¿Las recomendaría para la población?

Son las que se recomiendan por el momento para el personal sanitario. La recomendada normalmente para el personal que pueda estar en contacto a menos de dos metros con posibles casos es la tipo FFP2, que protege «de fuera hacia dentro», por tanto, evitan el ser contagiado. Y se diferencian en que van de menos a más capacidad de filtrado.

¿Cuántas horas duran las quirúrgicas?

Pueden ser usadas por un máximo de tres horas seguidas. No son ni lavables ni reutilizables, deben ser desechadas después de ser usadas, incluso si se usan menos tiempo.

¿Y las FFP?

Las desechables FFP2 tienen una duración útil de ocho horas. Deben estar perfectamente colocadas alrededor de la nariz y cubrir el mentón para que todo el aire entrante sea filtrado. No son ni lavables ni reutilizables, y deben ser desechadas después de usarlas.

¿Cuándo se estima que empezará a haber mascarillas disponibles?

No lo sabemos. Ahora mismo los datos que disponemos es que se encuentran con mucha dificultad en la farmacia, que las que hay están a precios muy elevados y que se ofrecen por distribuidores ajenos a nuestro canal. Nosotros hemos denunciado este alza de precios y pedido a Sanidad que regule estos precios de origen hasta el final. Los farmacéuticos no quieren alentar dichas cifras tan elevadas. La especulación perjudica al farmacéutico y al ciudadano. Nos consta que tanto Sanidad como Consumo están estudiando el asunto. Hay falta de suministro desde el inicio, desde antes del estado de alarma. Antes del día 13 ya había falta de mascarillas. No es un producto habitual en nuestras farmacias porque no existía esa demanda y por tanto no había stock. Es muy complicado conseguirlas. Espero que sea cuestión de semanas cuando empecemos a tener, porque se necesitan de forma prioritaria.

El sitio recomendable para adquirirlas es en las farmacias. ¿En qué medida pueden hacer una distribución controlada de mascarillas a la población y evitar que haya ciudadanos que las compren para revender o que compren de más como pasó con el papel higiénico?

Se debe evitar que suceda. Por eso tiene que ser una distribución controlada, asegurar la trazabilidad y con los máximos controles con el fin de que se haga un buen uso y responsable de ellas, porque es un bien escaso. Por eso nos hemos ofrecido al Gobierno y a las autoridades sanitarias de las CC AA para realizar una distribución controlada a través de nuestra red de farmacias para toda la población si el Gobierno así lo decide por los mecanismos que se consideren. Uno de ellos puede ser ligado a la receta electrónica, es decir, por prescripción.