Los sanitarios piden cambiar el aplauso por un minuto de silencio

Cuarenta y cuatro días desde que se convocó en redes sociales y mensajes en ‘WhatsApp’ la iniciativa de aplaudir desde las ventanas de todas ciudades y pueblos de nuestro país a las 20.00 horas. Los españoles han querido homenajear y animar a los servicios médicos, apoyar y animar a las familias de las víctimas del Covid-19 y a todos los profesionales que están en primera línea en la lucha contra el coronavirus.

Pero los sanitarios han pedido que el 26 de abril a las 20h, no haya aplausos en las ventanas. Quieren que los ciudadanos simbolicen una protesta por ellos al no poder manifestarse. Están descontentos con la sanidad al ver que no se les están haciendo los test del coronavirus. “Por favor, hagamos del silencio nuestro aliado" manifiesta un sanitario.

MINUTOS DE SILENCIO Por otra parte, algunas administraciones regionales y locales han optado estos días por bajar las banderas a media asta y minutos de silencio como señal de luto por los fallecidos por el coronavirus.