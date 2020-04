José Luis Izquierdo, más conocido artísticamente como el Mago More y padre de un niño con parálisis cerebral, ha denunciado este martes en un vídeo desde su canal en YouTube que el Gobierno de Sánchez esté aprovechando el estado de alarma para seguir con su propósito de cerrar los colegios de Educación Especial.

El cómico ha iniciado su mensaje dirigiéndose directamente “al Gobierno y especialmente al señor Pedro Sánchez como presidente y responsable”. En palabras del propio mago, la intención del Gobierno es “cerrar los centros de educación especial”, para lo cual, “quieren mover a todos los niños con discapacidad y meterlos en coles ordinarios”.

El Mago More califica esta ley de “además de ser una aberración es no tener ni idea” y de ser “una vuelta al pasado”, algo a lo que se oponen familias y docentes que creen que cerrar los Centros de Educación Especial es un perjuicio para sus hijos. “Los padres de estos niños queremos llevarlos a coles de educación especial que es donde les cuidan de verdad en lugar de aparcarlos como muebles como han hecho toda la vida”, explica Izquierdo.

Asimismo, el humorista y actor justifica que “no nos dejan defender nuestra posición”, y acusa al Gobierno de aprovechar “el momento en que la sociedad está pendiente de otras cosas más urgentes para agotar los plazos de tramitación y que no haya posibilidad de réplica. Y además aprovecharse de que estamos confinados para no salir a la calle”. Y les recuerda la oposición del PSOE a la conocida como la Ley Mordaza, a la que considera que la situación de tramitación “se parece mucho”. También aprovecha para afirmar que su reivindicación no tiene ningún interés político detrás, “es de sentido común”.

Por otro lado, el mago hizo un llamamiento a todos los padres de nuestro país en su vídeo: ”Si pensáis que no va con vosotros también me preocuparía. Si tenéis hijos, agarraos porque no os va dar tiempo a dialogar, quieren cambiar toda la ley de educación. Y si no tenéis hijos preocuparos también porque es cuestión de tiempo que hagan lo mismo con otras leyes que os van a afectar”.

“Leyes con nocturnidad y alevosía”

Izquierdo siguió sin morderse la lengua y siguió arremetiendo contra el Ejecutivo de Sánchez: “es lamentable que en un país arruinado donde cada día tenemos más muertos que el 11M, os estéis preocupando de sacar leyes con nocturnidad y alevosía, en lugar de esperar a que todo vuelva a la normalidad”. Porteriormente, el artista enumeró una serie de problemas muy actuales que corren más prisa que la polémica Ley de Educación en trámite.

En el propio vídeo, el Mago More confirma que el PSOE se ha puesto en contacto con ellos a través de un escrito en el que desmienten que sea la ley tal y como la Plataforma Inclusiva SÍ, Especial TAMBIÉN explica. Un desmentido que no se cree ni el mago ni el colectivo que le secunda y que, según él, está escrito “en lenguaje político, es decir, liando todo para que no se entienda”.

El cómico continuó resumiendo la alarmante situación: “Lo que quieren no es cerrar los centros, lo que quieren es vaciarlos poco a poco y ahogarlos económicamente”. “Nos habéis dicho que no nos preocupemos, porque Sánchez prometió que no los iba a cerrar. No nos toméis por imbéciles y gilipollas”, sentenció Izquierdo.

El Mago More forma parte de la Plataforma Inclusiva SÍ, Especial TAMBIÉN, que desde junio de 2018 aúna a personas con discapacidad intelectual, sus familias y a docentes de esta especialidad en contra del proyecto de ley de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez.