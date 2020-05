Simón admite que el virus pudo circular por España antes de finales de febrero

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha admitido que el virus del Covid-19 pudo circular por España antes de finales de febrero, el momento en el que el Ministerio de Sanidad fija el gran incremento de contagios dentro de la pandemia.

En rueda de prensa tras el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, Simón ha sido preguntado acerca de la posibilidad de que España investigue casos de neumonía registrados desde noviembre para verificar si pueden ser realmente Covid-19, tal y como ha sugerido la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, el experto ha obviado esta cuestión.

Después de que Francia haya detectado coronavirus en muestras de pacientes con neumonías sospechosas que ingresaron en diciembre, la OMS ha pedido a todos los países que revisen los historiales de finales de año de enfermos con patología respiratoria sin diagnóstico claro, para establecer mejor la fecha de entrada del virus.

A este respecto Simón ha explicado que desde que China notificó los primeros casos, el 31 de diciembre, enseguida se supo que el virus “circulaba desde la primera semana de diciembre como mínimo” por el país y que existía mucha probabilidad de que algún infectado se hubiera movido dentro y fuera del gigante asiático.

“También, con información posterior, tuvimos constancia de que era muy probable de que existiera infección desde mediados de noviembre, pero como no había prueba diagnóstica para un patógeno que no se conocía, no se pudo identificar”.

Esa gente infectada de un virus que entonces se desconocía, “pudo haber viajado a Europa, América o cualquier otro lugar y eso probablemente sucedió, pero en un número relativamente pequeño, porque de lo contrario el brote hubiera explotado antes y en España el primer caso llegó el 31 de enero”, ha explicado el director del Centro de Alertas Sanitarias.

Una vez se identificó de forma oficial el primer infectado en la Península, Simón ha indicado que se analizaron algunas muestras que recogen los médicos centinelas de la gripe estacional “y no se detectó ningún positivo”.

“Si miramos datos de la enfermedad más parecida que tenemos, la gripe, nos damos cuenta de que no se detecta nada raro en la curva hasta mediados de febrero”, ha añadido.

El primer caso no importado fue el de un hombre en Andalucía a partir de otros que si fueron importados a finales de enero. “Si hubo otros casos antes no generó un brote detectable. La transmisión en España, a partir de los estudios filogenéticos, parece que comenzó la segunda quincena de febrero”.