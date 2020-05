Un familiar de un preso de Algeciras sube a Facebook una videollamada en la que se ve a un funcionario

Al retirar las comunicaciones físicas en prisión, las videollamadas alivian las tensiones propias de este confinamiento. Sin embargo, tal y como denuncian desde Acaip-UGT, no se están cumpliendo las directrices marcadas, o al menos no siempre. Así, el pasado martes un familiar de un interno del Centro Penitenciario de Botafuegos (Algeciras) subió a Facebook una videollamada en la que al final del vídeo se ve a uno de los funcionarios de la citada prisión. Desde el citado sindicato denuncian este delito contra la propia imagen del funcionario, ya que el vídeo está circulando por esta red social sin que el funcionario diera su consentimiento.

Desde esta organización explican que han tenido conocimiento de que se han suspendido las videollamadas a este interno por el mal uso que se ha hecho de las mismas. Sin embargo, consideran esta medida insuficiente, porque “el daño ocasionado no se ha evitado y esto no hace otra cosa que evidenciar los problemas de segurar que estas llamadas generan”. Pese a reconocer los beneficios de las mismas “ya que alivian las tensiones en prisión en el momento actual”, ante tales hechos, “deben articularse medidas para que cosas así no vuelvan a ocurrir”.

“El uso indebido de la imagen del funcionario afectado supone, en nuestra opinión, una quiebra de la Ley de Protección de Datos, siendo la Administración Penitenciaria la única responsable por la falta de rigor, reglamentación y seguridad”. En este sentido, si bien los internos no pueden tocar el teléfono en ningún momento o se le corta la videollamada, “no se han dado instrucciones oportunas de cómo hay que operar”. De hecho, en “un importante número de centros, si siquiera pueden realizarse en el departamento de comunicaciones por la ausencia de cobertura de la red móvil, y se ven a menudo videollamadas en módulos o pasillos”. Por estos y otros motivos, y con el objetivo de que no vuelva a repetirse una situación como la del vídeo que circula por Facebook, reclaman a la Secretaría de Instituciones Penitenciarias “que se proceda a reglamentar de forma adecuada las videollamadas, se utilicen sistemas informáticos seguros, se garantice la protección de la imagen de los trabajadores penitenciarios y se cumplan las normas”.