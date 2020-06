El diario belga “Le Soir” carga contra la decisión española de no abrir fronteras hasta el 1 de julio

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no abrir las fronteras con sus vecinos europeos hasta el 1 de julio y la cuarentena que impuso durante el mes de junio no gustaron, no solo al sector turístico español, sino que no fueron muy recibidas por otros países. De hecho, la medida fue objeto de duras críticas del Ejecutivo francés, que pretendía acelerar la reapertura del espacio Schengen.

Devastadora portada contra España del diario belga Le Soir.



Los volantazos del gobierno, las decisiones incomprensibles en materia de turismo y el cierre de fronteras tienen eco en el resto de países de Europa.



RIDÍCULO INTERNACIONAL pic.twitter.com/cHOr7F5RrL — Toni Cantó 🖤🇪🇸 (@Tonicanto1) June 6, 2020

Todos estos turistas belgas y del resto de Europa que no se sienten bienvenidos está año, ¿volverán en el futuro tras probar el Algarve o las islas griegas? pic.twitter.com/wqJUUDzLus — Luis Garicano (@lugaricano) June 6, 2020

La confirmación por parte del Gobierno español de que las fronteras internacionales no se reabrirán hasta el mes que viene ha sido objeto hoy de una dura portada del periódico belga “Le Soir”, uno de los principales medios de comunicación del país en lengua francesa. En una imagen en la que se puede ver la palabra “Bienvenidos” en varios idiomas, la que está en castellano aparece tachada y añade en el texto que la mayoría de las fronteras interiores de la Unión Europea y del Espacio Schengen deberían estar abiertas a mediados de junio, salvo algunas excepción, como España, que prefieren esperar al 1 de julio.

En las páginas 2 y 3 del diario arremete contra la decisión española en un artículo titulado “Fronteras: los europeos definen un calendario para el verano”, y es que critica que no se levanten las restricciones fronterizas de manera coordinada y advierte del peligro de cara al turismo.