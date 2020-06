Encuentran el tesoro del millón de dólares escondido en las Montañas Rocosas

Hace 10 años el comerciante de antigüedades y escritor Forrest Fenn pensó que iba a morir de cáncer de riñón. Entonces, emulando a los piratas más famosos de la ficción, decidió enterrar un tesoro con sus piezas favoritas en algún lugar de las Montañas Rocosas. Ahora ha desvelado que alguien ha dado con su paradero.

Fenn encerró en una caja con cerradura de bronce de más de 800 años cientos de pepitas de oro y más de 200 monedas junto a un collar de dos siglos de antigüedad y otros objetos como un anillo español lleno de piedras preciosas del siglo XVII. AL final el cáncer remitió, pero el escritor decidió que seguiría dando la oportunidad a los exploradores para que intentaran localizarlo.

Entonces ideó un plan: Escribió un poema con hasta nueve pistas sobre la ubicación del tesoro y lo insertó en su autobiografía “The Thrill of the Chase: A Memoir.” Esta es una estrofa que da idea de la aventura que suponía buscar el cofre:

"Comience donde las aguas cálidas se detengan

Y tómalo en el cañón,

No muy lejos, pero demasiado lejos para caminar.

Poner debajo de la casa de Brown.

El truco radicaba en que sólo una loibrería de Santa Fe, donde vive el autor, vendía el libro, con lo que eran pocos también los que se atrevieron a intentar conseguir el oro. En 2013 y por culpa de una entrevista en la NBC, cientos de personas se lanzaron a la búsqueda del cofre, que con los años se ha saldado con cinco muertos. Se estima que a lo largo de los años, son miles los visitantes que se han ido acercando hasta las Rocosas en busca del tesoro de Fenn.

El coleccionista, que ahora tiene 89 años, ha confesado en una entrevista con el diario “Nuevo Mexicano” que hace unos días un detective, cazador de tesoros, del que no se sabrá de momento la identidad, ha conseguido desvelar las pistas y encontrar el tesoro. Fenn recibió una imagen del protagonista para asegurarse de que lo había hallado de verdad, pero descarta revelar dónde estuvo escondido todos estos años.

Lo que se sabe es que el tesoro ha ido engordando con los años, llenado con figuras de animales precolombinos, junto con espejos prehistóricos de oro martillado, rostros chinos antiguos tallados en jade y joyas antiguas con rubíes y esmeraldas. AL final, el peso estimado del botín era de 9 kilos de cofre con 10 kilos de tesoro en su interior, todo valorado en un millón de dólares. Cuando se le preguntó cómo se sentía ahora, Fenn dijo: “No sé, me siento medio feliz, medio triste porque la persecución ha terminado”.