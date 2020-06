Sanidad confirma 28.313 fallecidos desde el inicio de la epidemia

El número total de personas que han perdido la vida en nuestro país desde que comenzó la epidemia de coronavirus asciende a 28.313, según ha confirmado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, esta mañana. En esta cifra se incluirían todos los fallecidos confirmados por el virus, aunque se irá actualizando y haciendo correcciones al menos una vez al mes. De este modo, se actualiza la cifra que Sanidad había congelado hace doce días a la espera de tener las series “limpias” por parte de las comunidades autónomas.

El doctor Simón ha explicado que esta cifra (que podría suponer el 75% del total real de defunciones por coronavirus) varía respecto a la que estima el sistema MoMo (que es de 43.340 fallecidos) porque esas 15.000 personas no tendrían un diagnóstico confirmado de coronavirus, algunos de los fallecidos sí tendrían diagnóstico pero no se les habría realizado la prueba y otros habrían fallecido por otras causas al no haber acudido al sistema hospitalario. Es decir, Sanidad afirma que ese desfase no se puede atribuir en todos los casos al coronavirus, y en los próximos meses intentarán aclarar todos esos casos.

Además, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que desde el 11 de mayo “se han detectado en nuestro país 34 brotes con cerca de 980 personas afectadas, de los cuales ahora mismo hay activos 9”. Esos brotes están asociados “a determinadas actividades productivas, centros sanitarios, incivismo y algún caso importado). En este sentido, ha señalado que “todos están bajo control”.

La capacidad actual del sistema para detectar nuevos casos es de entre el 18-20%, cifra que Sanidad considera segura para una segunda oleada, teniendo en cuenta que en la actual situación se detectan más cada día, concretamente todos los sintomáticos, y los pacientes asintomáticos transmiten menos, por lo que Sanidad considera que la transmisión a partir de ellos puede no ser suficiente para una nueva oleada.

Nuevos contagios

La mayor parte de los nuevos contagios dentro de nuestro país suceden actualmente en centros sanitarios y residencias. El ministro Illa ha señalado en la rueda de prensa que en los centros de mayores, uno de los más azotados por la epidemia, “hay protocolos establecidos y las comunidades autónomas tienen la competencia de actuar de acuerdo a los protocolos”. Asimismo, ha informado de que actualmente en estos centros “un solo caso ya es considerado brote”.

A partir de mediados de julio habrá que prestar atención a los nuevos casos procedentes de viajeros de otros países, sobre todo ver la capacidad de detectarlos a tiempo, según han indicado fuentes oficiales. El Ministerio prepara un documento en el que se establecen diferentes indicadores para detectar los brotes de riesgo y las acciones a realizar (en este caso a nivel local).