Sara Al Miri, la primera mujer al cargo de una misión espacial

Podríamos decir que todo comenzó en 2017 cuando Sara Al Miri llegó al cargo de Ministra de Ciencias de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), pero no sería cierto. O al menos no sería el verdadero comienzo. Ya en 2009 esta ingeniera en ciencias de computación estuvo implicada directamente en el desarrollo y lanzamiento de los primeros satélites del país: DubaiSat-1 y DubaiSat-2. Apenas tenía 23 años. «Siempre me interesó el espacio y la aeronáutica», nos explica desde su oficina en Dubai . «Pero era un área en la que el país no había invertido aún y me dediqué a la Ingeniería Informática. Hasta que en 2009 los EAU crearon un programa espacial y luego en la misión de Marte a fines de 2013 y supe que había llegado mi oportunidad. Desde el inicio estuve implicada en la Misión Hope y cuando ocupé el cargo de ministra de Ciencias en 2017, mi implicación fue aún mayor», apunta. .

La misión Hope Mars o Emirates Mars Mission, es una misión de exploración de espacial que será lanzada, si todo sale bien, entre mañana y el lunes. Es una colaboración internacional entre los EAU y varias universidades de Estados Unidos. Su objetivo es estudiar los ciclos climáticos de nuestro vecino planetario y comprender por qué la atmósfera marciana está perdiendo hidrógeno y oxígeno en el espacio. Pero para Sara Al Miri hay mucho más. «Los Emiratos Árabes Unidos han comenzado a hacer una transición cada vez más hacia una economía basada en el conocimiento y comienzan a sentar las bases de la misma. La ciencia y la tecnología era un área en la que teníamos que invertir, y lo que es más importante, invertir en el desarrollo de talentos para el diseño y desarrollo de sistemas complejos y ahí es donde el espacio encaja muy bien. Hoy invertimos un 1,3% de nuestro PIB en investigación y desarrollo (España llega al 1,24%). Y buscamos aumentar este porcentaje aún más. El país se estableció en base a los ingresos provenientes del sector de petróleo y gas, pero comprendemos que esto es algo que va a desaparecer. Por ello estamos invirtiendo en otro recurso natural: el conocimiento. Y esta misión es uno de los pasos hacia una sociedad vinculada al conocimiento. Creo firmemente en el poder de la ciencia y la tecnología para transformar una sociedad».

La pregunta obvia que surge en este momento es, si el conocimiento tiene el potencial para cambiar un país, una sociedad y la Emirates Mars Mission es el primer paso y hablamos con ella sobre cómo está influyendo esta primera misión espacial en la sociedad de los EAU. «Hemos visto un cambio en el interés de los estudiantes desde que comenzó el programa espacial», nos responde Al Miri. Continúa, asegurando que «cada vez más jóvenes están interesados en ser científicos o investigadores y pueden trabajar en campos que hasta hace unos años no existían, como la ciencia planetaria. A ello hay que sumarle que un 56% de los estudiantes de carreras científicas o tecnológicas, son mujeres. La mayoría de los países tienen dos prioridades: garantizar un suministro seguro y continuo de alimentos y desarrollar un sistema de energía diversificada. Nosotros, en los EAU le sumamos agua. Necesitamos asegurar una fuente sostenible de agua a largo plazo. Estos tres aspectos tienen oportunidades económicas importantes tanto a nivel local como en el ámbito global. Otra área que estamos analizando es el sector de la salud y como la COVID-19 nos ha enseñado a analizar los productos farmacéuticos, analizar la causa raíz de las enfermedades transmisibles y cómo evolucionan los virus. Y lo que también es importante para nosotros es observar las enfermedades no transmisibles que prevalecen en los EAU. De este modo nos acercamos a la ciencia desde dos extremos: uno es la importancia de la investigación fundamental y la investigación básica en todas estas áreas. El otro es encontrar soluciones directas y económicamente competitivas».

Apostar por la ciencia

Evidentemente los EAU están apostando por la ciencia. Y no solo de palabra. Es el país que más invierte en desarrollo y conocimiento en su región y en todo el mundo árabe. Han creado una importante red de universidades internacionales con sede en el país (cerca de 50 en total) y hay profesores e investigadores de 195 nacionalidades. Siete siglos atrás, el mundo árabe era líder en conocimiento e investigación. ¿Es que acaso los EAU quieren volver a aquel liderazgo? «No diría que es un intento comienzo para recuperar el liderazgo en usar conocimiento, sino crear un estado en el que se produzca conocimiento. Creo que liderazgo es algo demasiado grande como para hablar de ello ahora mismo. La ciencia tiene que ver con la exploración, cuantas más personas estén trabajando en ella, mejor, especialmente si se trata de ciencia básica. Esta siempre se publica y nadie lo posee. ¿Cómo impacta esto en el mundo? En general, necesitamos mayor diversidad en la ciencia en general y más diversidad en la investigación».

En cuestión de días, comenzará a llegar información de Marte y la misión ya estará en modo casi autónomo.. la ministra asegura que «en lo que respecta a los Emiratos Árabes Unidos, el ecosistema está evolucionando lentamente Necesitamos crear una base para desarrollar el conocimiento y crear este ecosistema de nuevas industrias basadas en tecnología. Esta es nuestra meta».