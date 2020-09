Las autonomías piden a Illa una reunión urgente ante la falta de criterios transparentes para confinar ciudades

La Consejería de Sanidad de Castilla y León se ha puesto este fin de semana en contacto con las consejerías de Sanidad de Madrid y de Castilla-La Mancha para solicitar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, la convocatoria urgente de un pleno del Consejo Interterritorial de Salud, el máximo órgano de coordinación sanitaria a nivel de todo el Estado. Francisco Igea, médico y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ha precisado que el objetivo del encuentro sería establecer criterios comunes a todas las comunidades para determinar las medidas restrictivas precisas con las que frenar el avance de esta segunda oleada de la pandemia de Covid-19. Hasta la fecha, el Ministerio de Sanidad no ha fijado por escrito dichos criterios comunes para establecer cuándo una población debe ser confinada atendiendo a su evolución epidemiológica. La exministra de Sanidad, ex presidenta del Congreso de los Diputados y también médico, Ana Pastor, ha demandado al ministro a través de twitter que diga en qué documento está recogido el criterio o criterios para confinar. “¿Por qué 500?”, se pregunta, en alusión a la tasa de infectados por cada cien mil habitantes que ha esgrimido estos días Sanidad como umbral, justificando así su intención de cerrar todo Madrid. "¿Qué técnicos lo firman? ¿Qué rango normativo tiene ese documento, si lo hubiese? ¿Qué día se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)? En otro tuit, asegura que no encuentra el criterio científico del confinamiento en municipios o áreas que superen los 500 nuevos contagios por 100.000 habitantes y en el BOE, tampoco. La ex ministra adjunta “La Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de Covid-19” que ha elaborado Sanidad, y cuya última actualización data del 25 de este mes. Las consejerías de Sanidad no saben aún a qué criterios atenerse para poder confinar y recelan de que sólo se tenga en cuenta la incidencia acumulada de casos en los últimos 14 días, porque puede dar una imagen irreal del problema. Por ejemplo, una población con 1.000 habitantes en la que sólo 7 de una misma familia estuvieran infectados arrojaría una incidencia de 700 casos, por lo que habría que cerrarla, según los criterios no escritos del Ministerio. Las consejerías creen que debe atenderse también a la tasa de positividad de los test y a la ocupación de las UCIS. En estos momentos, Ceuta, gestionada directamente por el Ministerio, presenta la mayor tasa de ocupación de UCIS de España. ¿Debería Sanidad cerrar la ciudad autónoma?