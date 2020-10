Una niña israelí se baña en la piscina con una serpiente muy grande

¿Qué hace una pitón de 8 metros en una piscina? Pues jugar con una niña de 8 años. Me encantan las serpientes, jugar con ellas dice Imbar. Y tanto juega y disfruta con esta serpiente que la han bautizado como Belle. La pitón ha crecido tanto dice su padre que ya no cabe en la bañera. Así que se nos ocurrió que jugaran juntas en la piscina. Lo veo natural. Es natural para nosotros dice su madre. Una familia rodeada siempre de animales y acostumbrados a las serpientes. No me gusta dice la hermana mayor pero cuando veo a Imbar disfrutando tanto me hace feliz porque ella es feliz, dice. Y de esta forma tan peculiar pasó el confinamiento esta niña israelí