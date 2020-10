India y Suráfrica piden el fin de la patente de fármacos y vacunas para la Covid durante la pandemia

India y Suráfrica han solicitado a la Organización Mundial de Comercio (OMC) que permita a todos los países optar por no otorgar ni hacer cumplir las patentes ni otras medidas de propiedad intelectual para medicamentos, vacunas, pruebas diagnósticas y otras tecnologías para la Covid-19 mientras dure la pandemia y hasta que se logre una inmunidad de grupo a nivel mudnial. Este paso es similar al que dieron estos dos estados hace casi 20 años, cuanto encabezaron la demanda por un uso de medicamentos genéricos asequibles contra el VIH/Sida. Médicos sin Fronteras ha pedido a todos los gobiernos que respalden esta solicitud de exención en la OMC, cuyo consejo sobre la propiedad intelectual relacionada con el comercio se reunirá el próximo 15 de octubre, con el fin de empezar a alcanzar un consenso sobre este tema. “Una pandemia mundial no se momento para seguir haciendo negocios como de costumbre. No hay lugar para las patentes o el lucro empresarial mientras el mundo se enfrente a la amenaza de la Covid-19”, afirma en un comunicado Leena Menghaney, directora de la campaña de acceso de Médicos Sin Fronteras en el sur de Asia.