Los mejores memes de los madrileños disfrutando del Puente del Pilar

Las restricciones de movilidad en Madrid capital y en otras nueve ciudades de la comunidad han quedado anuladas tras la decisión del TSJM, a la espera de una nueva orden, que se espera que sea redactada entre hoy y mañana, que rijan las medidas a seguir para frenar la expansión del coronavirus.

Tras el fallo del tribunal madrileño, no hay impedimento para moverse durante el Puente del Pilar desde Madrid, a no ser que otra orden diga lo contrario. Tanto Díaz Ayuso como Martínez-Almeida han pedido a los madrileños que no se marchen de la capital durante el puente, a no ser que sea indispensable.

Ante este panorama incierto en vísperas del Puente del Pilar, ha surgido la imaginación de muchos usuarios que han publicado diferentes memes de los madrileños disfrutando del Puente del Pilar.

-Pepe ¿qué vas a hacer en el puente del Pilar?

-Me voy a mi casa de Cádiz.

-Pero si no se puede salir de Madrid.

-¿Que no? Sujétame el cubata. pic.twitter.com/UmBWxcqnf1 — Mulo (@AbreCesar23) October 8, 2020

Los pibes madrileños saliendo de Madrid para ir a la playita el puente pic.twitter.com/Vnm1S7LXzy — Empateti Antifan (@PutaChampions) October 8, 2020

La justicia anula el confinamiento de Madrid



Los madrileños el puente de la Hispanidad: pic.twitter.com/6Ly6RfYIe1 — Yogulado Oliginal (@Supertramp9713) October 8, 2020

El TSJM no tenía seguro de cancelación para el apartamento de la playa — Bego 🌿 (@begopalomares) October 8, 2020

MADRILEÑOS VAAAAMONOS DE PUENTE — Isabel Díaz Ayuso, Presidenta cuqui fake 🥶 (@Idiazaquso) October 8, 2020

- AYUSO PIDE A LOS MADRILEÑOS QUE NO SALGAN DE MADRID DURANTE EL PUENTE DE OCTUBRE.



- MADRILEÑOS LLEGANDO AL TÚNEL DEL NEGRÓN MAÑANA. pic.twitter.com/fPQkLgKUSs — ANA GONZÁLEZ ENFURECIDA (@EnfurecidaAna) October 8, 2020