La denuncia de un español en redes: en Portugal 20 mascarillas valen 1, 74 euros, “así se lucha contra el coronavirus”

Una de las medidas más eficaces para evitar la propagación del nuevo coronavirus es llevar mascarilla y utilizarla correctamente. Es importante renovar las mascarillas a menudo a fin de que sean efectivas contra el virus.

El uso medio de una mascarilla higiénica (reutilizable o no), es de 4 horas (uso continuo o intermitente) y , una vez excedido, hay que tirarlas (si son no reutilizables) o lavarlas (si son reutilizables).

El Gobierno fijó el importe máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas en los 0,96 euros. Pero no en todas partes del mundo las mascarillas valen lo mismo.

Un turista español que se encontraba de ruta por Portugal se sorprendió al encontrar en un supermercado 200 mascarillas a 17,40 euros mientras que en España el precio es de 200 euros.

“Señores políticos así se lucha contra el virus no haciendo lo que os da la gana”. Es el mensaje del hombre que se ha hecho viral estos días en chats y redes sociales.

Son mascarillas quirúrgicas iguales que las que se venden en España, pero la diferencia está en precio. El paquete de 20 mascarillas quirúrgicas tiene en Portugal un precio de 1,74 euros. En España, el precio por tan solo una de ellas, es de 0,96 céntimos.

Hay que recordar que la mascarilla sólo es obligatoria en Portugal en espacios cerrados como establecimientos comerciales, transportes y colegios. Aquí sí son obligatorias en la calle.

“Esto es luchar contra el virus, y no confinando y cerrando y haciendo lo que les da la gana. Esto es una pura especulación, es todo negocio, esta gente también paga impuestos, IVA y exportación. Por eso Portugal está bastante mejor que nosotros. No creo que valgan lo que nos cobran aquí en España. Ocho o diez euros al día nos cuesta en España llevar la mascarillas. No hay familia que lo soporte. Tomen nota, políticos", denuncia.

Unos de los debates sobre el coste de las mascarillas es el IVA que se aplica en España a este producto sanitario. En nuestro país el cargo es del 21%, en cambio, en Portugal, es del 6%.