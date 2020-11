Estos son los mejores detergentes ecológicos para el lavavajillas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho un análisis de los detergentes de lavavajillas existentes en el mercado que tienen menos ingredientes dañinos para el medio ambiente (conservantes, surfactantes, compuestos de zinc o perfumes). Este estudio ha sido elaborado para demostrar que es posible encontrar productos que limpian de manera suficientemente eficaz generando un menor impacto ambiental.

“Varias marcas de detergentes han demostrado que no es imprescindible usar ingredientes químicos agresivos o dañinos para el medio ambiente, como es el caso de algunos conservantes, surfactantes, compuestos de zinc o perfumes alergizantes, para eliminar la suciedad de la vajilla y dejarla sin defectos de secado”, explica la organización a través de una nota de prensa.

La OCU ha analizado 31 detergentes de lavavajillas “todo en uno” (all in one), tanto en formato pastillas como en cápsulas o gel, a los que no hace falta añadir ni sal ni abrillantador en cada lavado.

De los productos analizados, la OCU destaca dos productos por su excelente relación entre la ausencia de un impacto ambiental significativo y sus buenos resultados generales: Finish All in 1 max Power Gel (gel) y Seventh Generation All in one Free&Clear (pastillas).

Además, destaca otros dos detergentes por su bajo impacto ambiental, aunque no son tan ecológicos como los anteriores, son un poco más más eficaces en el lavado y resultan más baratos: Somat Oro Antigrasa (pastillas) y Auchan Todo en 1 limón (pastillas).