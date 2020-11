Los médicos inundan las redes con un video contra los “ataques” del Gobierno a la Sanidad pública

“¿Vería usted normal que pidiera un kilo de ternera y le dieran sin que usted lo supiera un kilo de pollo?”. ¿Se montaría usted en un avión cuyo piloto no tiene experiencia y ni tan siquiera las prácticas realizadas?”. Estas y otras preguntas son las que formula la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), mayoritaria en el sector sanitario, en un vídeo que está inundando las redes sociales, en protesta contra un decreto del Ministerio de Sanidad que ya provocó un día de huelga en los centros de salud y hospitales de toda España. La CESM usa dichos ejemplos para trasladar a los ciudadanos otros interrogantes, como si verían normal que les atendiera un especialista distinto de la patología que sufren, si considerarían también normal que les atendiera un médico sin el título homologado o qué les parecería si les atendiera un graduado en Medicina que no ha hecho el MIR. Estas circunstancias son las que permite la norma aprobada por el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa. Y la respuesta que ofrece en el video la CESM es tajante: “El Ministerio de Sanidad sí lo ve normal”. Se trata del real decreto ley 29/2020 de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud (SNS). A juicio de la organización que preside Tomás Toranzo, dicho real decreto implica que te puede atender un médico de una especialidad distinta de la que tú necesitas. Lo ratifica Ángela Hernández, cirujana general: “Implica que te pueda atender un médico que no tenga su título de especialidad homologado”. “Implica que te pueda atender un recién graduado de medicina que no ha iniciado aún la formación MIR. La CESM recuerda que los médicos se han levantado “contra este ataque a la Sanidad” y que el 24 de noviembre tienen una nueva cita para defender la sanidad de todos mediante una nueva concentración. “#IllaDialogoODimision”, apuntan.