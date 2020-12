Las mascarillas de tela resultan útiles para evitar la propagación del coronavirus por aerosoles

Mientras la utilidad de las mascarillas para evitar la propagación del coronavirus estuvo un tiempo en discusión al principio de la pandemia, ahora un estudio publicado en The British Medical Journal demuestra que las mascarillas de tela, incluidas las más delgadas, resultan eficaces para evitar la transmisión de este tipo de virus. El estudio, sin embargo, advierte de que si todas no tienen la misma eficacia (por ejemplo, por carecer de filtro), es más recomendable su uso a no llevar ninguna protección.

Los autores del trabajo apuntan que la investigación se ha basado sobre todo en “la utilidad que las máscaras de tela ofrecen contra los aerosoles expulsados por otra persona, reduciendo así la carga viral inhalada entre un 20% y un 50%; también se evitan fugas hasta un 35% y un 90% para la respiración y el habla, respectivamente”.

Asimismo, los investigadores señalan que existe evidencia epidemiológica y de laboratorio de que además estas mascarillas pueden ser efectivas para evitar la propagación de los virus respiratorios, como la influenza (gripe) y el SARS-CoV-2.

Entre las conclusiones más relevantes subrayan que “los materiales cargados electrostáticamente van mejor, pero incluso la mayoría de las telas sin esta carga eliminan más del 85% del aire y más del 99% del volumen de aerosoles del habla para partículas exhaladas inferiores a diez namómetros en diámetros”. El modelo de fugas desarrollado por los científicos revela que las mejores mascarillas de tela sin carga están hechas de materiales altamente permeables al aire y con frecuencia delgados, que reducen la carga viral hasta entre un 45% y un 50% para la respiración y el habla, respectivamente.