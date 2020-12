Simón: “Es posible que una persona se contagie aunque haya iniciado el proceso de vacunación”

La curva de contagios vuelve a aumentar y se coloca en los 193 casos por 100.000 habitantes tras el fin de semana. Esta crecida supone cuatro puntos más respecto al viernes, cuando se colocó en los 189 casos. Precisamente el viernes se observó el primer repunte de la curva desde mediados de noviembre y hoy se ha confirmado esa estabilización en el descenso. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha advertido que la epidemia ha llegado a una meseta y que todavía es pronto para valorar si el puente de la Consistución ha provocado aumentos importantes en la transmisión. “Si hay una variación se verá en la próxima semana. Sí observamos un estancamiento en la bajada de la curva y quizá sea debido a la relajación de las medidas en el puente tras varias semanas de una tendencia favorable”, ha indicado el epidemiólogo. Por eso, en el Consejo Interterritorial del miércoles no podrá discutirse un posible endurecimiento del Plan de Navidad. Según Simón, hay que tener cuidado en valorar esa ligera subida de la incidencia, “tenemos que esperar a ver el efecto real del puente de la Constitución, el miércoles no sé si tendremos una información sólida para valorarlo. Las medidas del plan de Navidad están acordadas , pero si la situación cambiara no me cabe la menor duda de que los consejeros las modificarán”.

En todo caso, advirtió, “España está en una situación muy delicada porque estamos a pocas semanas de entrar en la Navidad”, un periodo de riesgo en el que aumenta la movilidad y las relaciones sociales. Unos comportamientos que pueden aumentar considerablemente la transmisión a las puertas de la campaña de vacunación. Simón ha advertido del riesgo de iniciarla con incidencias muy altas, ya que pueden hacer dudar de la efectividad de las vacunas. En este sentido ha recordado que la efectividad total de la inmunidad se produce un tiempo después de haber sido vacunado de la segunda dosis. Y que, mientras tanto, hay riesgo de contraer el virus. “Tras la primera dosis coges una inmunidad parcial , tres semanas después se administra la segunda y se coge la inmunidad esperada. Durante ese tiempo estamos expuestos a la infección y cuanto más alta sea la incidencia más probabilidad hay de que alguien inicie el proceso de vacunación estando infectado o de desarrollar el virus incluso con la primera vacuna puesta . Puede ocurrir que personas con síntomas iniciales se vacunen y pensemos que las vacunas no tienen los efectos esperados”. Por eso ha hecho un llamamiento a iniciar el proceso de inmunización con las incidencias más bajas posibles. Las previsiones es que las primeras vacunas lleguen a principios del año que viene y, aunque Simón, ha reconocido que “no vamos a estar en incidencias de 25 casos ni de 50″, “si de verdad nos tomaramos las medidas muy en serio podríamos estar en los 150 y por debajo, dependiendo del impacto que haya tenido el puente”.