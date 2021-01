Aguado alerta de que las vacunas no llegarán a Madrid

Madrid se queda sin su parte de las 350.000 vacunas de Pfizer/BionTech que han llegado hoy a España a través del aeropuerto de Foronda, en Vitoria. Los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Transportes, José Luis Ábalos, aseguraban desde ayer que no habría ningún problema para que llegasen hoy a los centros sanitarios madrileños. Pero no ha sido así. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, acaba de a comunicar que “lamentablemente” no llegarán las vacunas “por las circunstancias que todos conocermos”.

El vicepresidente Aguado tambièn ha sugerido al ministro Grande-Marlaska que se dé un paseo por Madrid y considere que si no “es catastrófico lo que hay ahí fuera, se le parece mucho”. Ayer Marlaska aseguraba que “no hay daños importantes ni a bienes públicos ni privados” como para declarar la ciudad de Madrid zona catastrófica por el temporal de nieve, tal y como está estudiando solicitar el Ayuntamiento.