Qué tiempo hará hoy, miércoles, 20 de enero

Tiene nombre francés, que era el que le tocaba en la lista, pero ha sido bautizada desde el servicio meteorológico de Portugal, país que resultará más afectado.

Gaetan es una borrasca atlántica que toma el relevo a Filomena pero que no tiene nada que ver con ella. En nuestro país dejará lluvias abundantes en Galicia, sobre todo en Pontevedra, y rachas muy fuertes de viento en la cordillera Cantábrica. Tendremos viento y lluvias en el resto de la mitad occidental, también con algunas rachas fuertes y posibles tormentas en costas de Andalucía.

19/01 12:01 #AEMET #FMA nivel naranja por viento y/o costeros para mañana en Cantabria, Galicia, Asturias y Navarra . Imagen en vigor a las 12:01 (tabla actualizada haciendo CLIC EN LA IMAGEN), o visite https://t.co/3ce1BF7jDj https://t.co/0rOURGVZGv — AEMET (@AEMET_Esp) January 19, 2021

Y tendremos viento en la zona centro, que no debería pasar de los 50 km/h y lluvias que ningún caso será abundantes ni torrenciales. Las lluvias previstas hoy en Madrid serán muy normales, pero todo lo que caiga, unido al aumento esperado de las temperaturas, servirá para fundir la nieve más rápidamente. Y al final del día ya tendemos más agua corriendo por las calles, que no será tanto de la lluvia caída sino de la nieve derretida y que no hayan podido tragar los imbornales y alcantarillas.