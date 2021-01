El Gobierno no permite a las comunidades adelantar el toque de queda

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha rechazado adelantar el toque de queda a las 20 horas tras la reunión mantenida con los consejeros en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Algunas autonomías, como Castilla y León, Valencia. Murcia, Castuilla-la Mancha o Galicia, han solicitado flexibilzar el toque de queda para intentar reducir la incidencia en sus territorios, pero Sanidad finalmente no ha dado su brazo a torcer. No obstante, ha dicho que lo seguirá estudiando y que de momento no hay una decisión tomada. “Lo vamos a valorar”, ha asegurado

Illa les ha recordado que, de acuerdo con lo previsto en ese estado de alarma, el toque de queda solo puede operar entre las 22.00 horas y las 0.06 horas y que los gobiernes autonómicos únicamente tienen margen para modificar ese horario entre las 22.00 horas y las 00.00 horas, es decir, que están capacitadas para retrasar el toque de queda, pero no para adelantarlo.