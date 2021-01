La pulla de Dani Mateo al Rubius: “Luego tienes cáncer y das gracias por cada euro que pagaste”

La marcha de El Rubius a Andorra se ha convertido en el centro del debate en los últimos días. El youtuber alegó que se marchaba a vivir al Principado por las ventajas fiscales que tiene fijar allí su residencia con respecto a España y porque están todos sus amigos.

Desde su anuncio, muchos youtubers o personajes públicos han dado su opinión acerca de este debate, si es adecuado o no o si es ético marcharse de España para pagar menos impuestos. En este sentido, se ha pronunciado el presentador de Zapeando, Dani Mateo.

Este ha publicado dos tuits dando su opinión sobre el tema: “Todos queremos irnos a Andorra dos o tres veces al día al ver lo que hacen con nuestros impuestos, pero... Luego tienes un cáncer y das las gracias por cada euro que pagaste”, asegura con contundencia.

A esto, ha matizado que El Rubius le cae “de puta madre” y que respeta su decisión. Pero, “si todos hacemos lo mismo”, añade Dani Mateo, “adiós al ya raquítico estado del bienestar. No sé. Igual me he hecho viejo y el futuro era esto. Me da pena”.

Ibai y su aplaudida opinión sobre el asunto de Andorra

De entre todas las opiniones, también destaca la de Ibai Llanos, ya que es uno de los youtubers más famosos del momento. Su opinión al respecto fue aplaudida por muchos usuarios en redes sociales. En un video publicado en sus historias de Instagram, afirmó: “A mí me la pela lo que me quiten porque sigo viviendo de puta madre y me parece normal que a la gente que gane mucha pasta le quiten mucho dinero”.

También afirmó: “Llegados a este punto, también noto, en el caso de Paula Gonu, una rabia brutal hacia todos los youtubers. Vamos a ver, esta chica, ¿cómo no va a ganar esa cantidad de dinero si tiene dos millones de seguidores en Instagram?”.