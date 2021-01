Diez autonomías están a un paso de agotar su reserva de vacunas

La imprevisión del plan de vacunación contra la Covid-19 diseñado por el Ministerio de Sanidad amenaza con jugar una mala pasada a todas las autonomías. De momento, la Comunidad de Madrid se ha convertido en la primera en anunciar la suspensión de la campaña que había iniciado con los sanitarios que trabajan en primera línea en los centros sanitarios, al recibir del departamento que todavía dirige Salvador Illa muchas menos de las previstas.

Madrid ha administrado hasta la fecha 142.765 vacunas, un 80,78% de las recibidas, según las estadísticas del Gobierno, y ha decidido reservarse las dosis restantes para completar la inmunización de los que ya han recibido la primera, una vez transcurridos los 21 días preceptivos que median entre una y otra.

Según los datos en poder de la Consejería de Sanidad, la comunidad que gobierna Isabel Díaz Ayuso recibía hasta ahora 48.750 dosis cada lunes. Este último lunes la cantidad ha sido la mitad, 24.375. El próximo, serían 46.800 y el siguiente, 43.875. El Ejecutivo autonómico pide orden y transparencia en el reparto, ralentizado tras la decisión del laboratorio fabricante, Pfizer, de frenar su producción con el fin de modificarla para que en el futuro se puedan fabricar más vacunas.

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, atribuyó la ralentización de las llegadas «al mal hacer» del Ministerio de Sanidad, que ha hecho que la región se haya quedado sin vacunas para nuevos vacunados. «No ha habido ni una semana en la que no se haya producido una incidencia. Y, para no ser excepción, ya nos han confirmado que no van a llegar la totalidad de las dosis confirmadas», denunció.

Madrid no es la única comunidad crítica con la estrategia de vacunación del Ministerio. Cataluña y País Vasco han expresado también su malestar por el frenazo en la recepción de vacunas y han trasladado sus quejas tanto a Moncloa como al departamento que dirige Salvador Illa. El PP, por su parte, ha pedido la comparecencia parlamentaria del todavía ministro para que informe de estos retrasos y ha denunciado la falta de un plan único de un plan de vacunación para todo el país, ya que actualmente cada comunidad desarrolla su propio ritmo de vacunación. El caos en el proceso es total, cuando España se acerca al primer mes desde que empezara la campaña.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad, las autonomías han administrado ya 1,103 millones de vacunas de los 1,346 millones que el Gobierno ha puesto en su poder, lo que equivale al 82% del total. De ellas, nueve han consumido prácticamente sus reservas al superar ese porcentaje y se suman así a Madrid, que aunque de acuerdo con dichas cifras aún no lo superaba ayer, ya ha denunciado los problemas en el suministro de los sueros.

Se trata de Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia. En caso de no llegarles nuevas dosis hoy o el fin de semana, apenas podrán completar las inmunizaciones en los ya vacunados con las primeras dosis y no tendrán la posibilidad de aplicarlas a todos sus profesionales sanitarios, como le ha sucedido ya a Madrid, en donde se han consumido poco más del 80% de las reservas.

Dosis mundo y España

En total, las regiones disponen aún de 242.799 dosis, y teniendo en cuenta que en las últimas horas se ha vacunado a 77.364 personas, apenas tendrían dosis para tres días. En el otro lado de la balanza se encuentran el País Vasco y Navarra, que han aplicado un ritmo más lento y disponen aún de un 35% y de una 29,1% de las que les fueron entregadas, respectivamente. Según los datos del Ministerio de Sanidad, hasta la fecha se ha completado la pauta de vacunación en 49.056 personas, con lo que en apenas unos días estarían completamente inmunizadas contra la Covid-19, en lo que constituye un avance lento hacia la inmunidad de grupo, algo que sólo se lograría cuando el 70% de todos los habitantes de España reciban las dos dosis. La comunidad que más personas ha vacunado hasta ahora es Andalucía, en donde se contabilizan 194.101. Le siguen Cataluña y Madrid, con 168.054 y 142.765, respectivamente. En el otro lado de la balanza se encuentran La Rioja, con 8.648 vacunados, y Navarra, con 15.754. En lo que se refiere a la finalización del ciclo de dos dosis, Andalucía también figura a la cabeza. En esta región las han recibido ya 15.193 personas pertenecientes a los grupos de riesgo prioritarios. Asturias es la segunda en este particular apartado, con 5.654, y Castilla y León la tercera, con 5.296 inmunizados.

De los 1,34 millones de vacunas entregados por el Gobierno a las autonomías, 1,31 millones proceden de la multinacional farmacéutica Pfizer y apenas 35.700 de Moderna, el otro fabricante.