Madrid suspende la vacunación por falta de dosis

“Madrid se ha quedado sin vacunas, no tiene dosis para vacunar”, ha dicho el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero durante su intervención en el pleno de la Asamblea. Es por esto por lo que “se suspenden las previsiones de vacunación en los hospitales” que, en esta fase, corresponde a los sanitarios que están en primera línea.

La farmacéutica Pfizer ha reducido el suministro, pero el consejero madrileño cree que parte de la culpa de que Madrid se encuentre en esta situación tiene que ver con el Gobierno que “ha perjudicado a los madrileños, no sabemos el criterio del reparto y se han generado nuevos agravios comparativos”.

Ruiz Escudero ha especificado que el stock que queda es para garantizar la segunda dosis de la vacuna a mayores y centros de discapacitados para garantizar su efectividad, pero “se administrará a los profesionales sanitarios cuando llegue”, prometió.

El consejero también anunció que una vez que finalice la vacunación se hará un estudio para identificar la población protegida sobre enfermedades transmisibles, incluida la de covid. Mientras, se están haciendo pruebas diagnósticas en siete campus universitarios a más de 21.000 alumnos con edades entre 18 y 29 años a lo largo de las próximas tres semanas.

Las farmacias harán test previsiblemente a partir del 1 de febrero, y también lo harán en los próximos días las clínicas dentales, una vez que se firmen los convenios correspondientes.

La Comunidad de Madrid también espera que se permita hacer test a las mutuas, pero “la autorización del Gobierno no termina de llegar, no ha reaccionado, llevamos muchos meses con un gobierno que no actúa y que antepone intereses políticos”, lamentó el consejero.