La enfermería critica la espantada de Illa tras politizar la pandemia de Covid-19

El Consejo General de Enfermería ha reclamado que el sustituto de Salvador Illa al frente del Ministerio de Sanidad “tenga experiencia, conocimiento y formación sanitaria”, cualidades que el catalán no reunía cuando llegó al cargo. Según la corporación que preside Florentino Pérez Raya, “el hasta ahora ministro de Sanidad fue designado para el puesto por razones fundamentalmente políticas y sin ser un experto en la materia”. “Que Salvador illa no sea un experto en Sanidad ha sido un grave problema en la gestión de la pandemia y la experiencia vivida ha dejado muy claro que ese puesto debe ser ocupado por un profesional sanitario”, resalta en un comunicado.

El Consejo denuncia que “la coordinación de la pandemia ha estado regida por intereses políticos y no por criterios profesionales”. “Su mayor error ha sido no dejarse asesorar por verdaderos expertos en la gestión de esta crisis y convertirla en una batalla política. Respecto a su equipo, no ha sido el adecuado y, en general, no se ha contado con el asesoramiento de los profesionales sanitarios.

Pongamos como ejemplo el caso de Fernando Simón, siempre a contracorriente de lo que decían los expertos profesionales desde todos los sectores”, subraya Pérez Raya, que añade que el perfil de Illa “no era el indicado. Tampoco podemos entender que se vaya ahora, en plena tercera ola, para tratar de ganar las elecciones catalanas. Debería haber abandonado antes el Ministerio de Sanidad si sus intereses apuntaban a Cataluña”.