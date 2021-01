Los médicos advierten a Darias: “No tendrá ni 100 días de cortesía”

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), mayoritaria en el sector ha transmitido su deseo de reunirse a la mayor brevedad posible con la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, que sustituye en el cargo a Salvador Illa. Según la CESM, que protagonizó una huelga médica en toda España contra el anterior ministro y su equipo, el relevo se produce en un momento crítico de la pandemia “y por tanto poco oportuno”.

La organización que preside Tomás Toranzo recuerda que Illa hizo oídos sordos a cualquier propuesta de los expertos y no escuchó a los profesionales para tomar medidas, y que durante su etapa no ha habido coordinación efectiva entre Gobierno central y comunidades autónomas para desarrollar la aplicación de las medidas adoptadas “y no ha habido sensación de unión de todos en una misma dirección”.

La CESM valora, no obstante, la llegada al cargo de director general de Ordenación Profesional de Vicenç Martínez en sustitución de Rodrigo Gutiérrez, aunque advierte de que “la gravedad del momento actual impide otorgar a Darias el llamado periodo de cortesía”, de 100 días, y reclama que se empiece a trabajar para abordar los problemas acuciantes del sector desde el primer minuto.