España no pondrá la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 80 años

El tema del día del Consejo Interterritorial de este miércoles era decidir si España seguiría los pasos de otros países europeos y no administrar la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 65 ante la falta de evidencias sobre su efectividad. Pero la decisión se ha aplazado hasta mañana. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, no ha explicado los motivos, tan solo ha dicho que la Comisión de Salud Pública necesita algo más de tiempo para debatirlo. Lo cierto, es que cada vez más países europeos deciden no vacunar a los mayores con AstraZeneca. Francia, Alemania, Polonia, Italia, Austria, Suecia y Holanda ya lo han comunicado aunque la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprobó su uso en este grupo de edad argumentando que, aunque la mayoría de los participantes en los ensayos tenía entre 18 y 55 años, confiaban en que la vacuna también confiriera protección dada la experiencia con otras.

Alemania fue la primera en abrir el debate y en excluir a los mayores para la vacunación con el suero desarrollado por Oxford al “no contar” con suficientes datos sobre su eficacia. Esgrimieron que menos de un 10% de los voluntarios tenían más de 55 años y que, por tanto, no es estadísticamente significativo.

España, de momento, ha decidido no administrarla a los mayores de los 80. Darias ha avanzado que este grupo solo recibirá aquellas de ARN mensajero. Actualmente, de las aprobadas por la EMA, las de Pfizer y Moderna son las que tienen este sistema. Sobre si también descartará el uso de la AstraZeneca a partir de los 65 años, Darias lo ha dejado en el aire y ha asegurado que mañana se tomará una decisión al respecto.

El problema es que la Comisión Europea se ha marcado el objetivo de tener vacunados a los mayores de 80 a finales de marzo y a un 70% de la población durante el verano. Y con una vacuna menos en la ecuación y los problemas de producción y retrasos en las entregas de las de Moderna y Pfizer se hace complicado cumplirlo. Carolina Darias confía en que en el segundo trimestre vayan llegando vacunas de más farmacéuticas. Las de Janssen y Novavax están ya en la fase III de los ensayos y se espera que la EMA no tarde en dar luz verde a su comercialización. Además, no se descarta introducir la vacuna rusa Sputnik en el calendario de vacunación europeo.

A corto plazo, el objetivo es tener vacunados a todos los mayores de 80 antes de abril. Pero si se descarta la vacuna de AstraZeneca a partir de los 65 el calendario corre riesgo de no cumplirse. Los mayores de 65 suponen el 19,5% del total de la población en España, pero en países como Italia, Portugal o Grecia superan el 22%, por lo que descartar estos sueros es un lujo que no todos los estados pueden permitirse.