Sanidad vacunará con AstraZeneca a policías, militares y docentes

Las dudas y recelos que suscita el preparado que AstraZeneca desarrolló junto a la Universidad de Oxford ha obligado al Ministerio de Sanidad ha rediseñar su estrategia de vacunación. Como no hay suficientes evidencias científicas sobre su efectividad en mayores, Sanidad limitó su uso en personas de entre 18 y 55 años. Ante la falta de concreción de los grupos a los que se reservaría AstraZeneca, algunas comunidades como Cataluña se vieron obligadas a decidir por su cuenta. Y, ayer, finalmente, con el objetivo de tener una plan unitario, la Comisión de Salud Pública dio a conocer los destinatarios: personal sociosanitario como fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, por un lado. Y, por otro, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y docentes.

Hasta ahora solo se habían especificado cinco grupos prioritarios en la primera fase. Estos son:

1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de mayores

2. Sanitarios de primera línea

3. Otro personal sanitario y sociosanitario

4. Personas consideradas como grandes dependientes que no estén institucionalizadas

5. Personas mayores de 80 años.

Como la inmunización de los grupos 1 y 2 se está completando o ha finalizado en la mayoría de las comunidades y teniendo en cuenta que el siguiente grupo de vacunación eran los mayores de 80 años, la Comisión ha creado otro subgrupo dentro del tercero, llamado «otro personal sanitario y sociosanitario». Si el 3a, dado a conocer el 22 de enero, incluyó a los dentistas, Sanidad ha añadido ahora el 3b para emplear los sueros de AstraZeneca. En este subgrupo están contemplados los siguientes colectivos: fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de oficina de farmacias, medicina legal, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y de centros de día. Tambien a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias.

Además, se ha sumado un sexto grupo para poder emplear los 1,8 millones de sueros de AstraZeneca que llegarán durante este mes de febrero. El grupo 6 incluye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonónomica y Locales) y también a las Fuerzas Armadas, por un lado. Y, por otro, a docentes y personal de Educación Infantil y necesidades educativas especiales, así como profesores de primaria y secundaria.

Las comunidades recibieron ayer la primera remesa de 193.800 sueros de AstraZeneca. Hasta marzo, España recibirá 1,8 millones de esta vacuna que suscita muchas reticencias. No hay certezas sobre si funciona en la población mayor. Además, se ha comprobado que no es efectiva en los casos graves de la cepa sudafricana, por lo que el laboratorio se ha comprometido a reformularla. Pese a ello, los profesionales sanitarios apuestan por seguir empleándola. Ricardo Gómez Huelgas, de la Sociedad Española de Medicina Interna, apunta a que lo importante «es que se alcance un ritmo de vacunación alto y sostenido y que la tasa de inmunización sea la más grande posible». En ese sentido, aclara que es frecuente que se autoricen productos sanitarios sin haber incluido a todos los colectivos en los ensayos clínicos. «Es un clásico la infrarrepresentación de mujeres y mayores en los estudios y esto no es un óbice para que se usen los fármacos en la población general». Por su parte, el Consejo General de Enfermería sostiene que la de AstraZeneca es una vacuna segura tanto como las de Pfizer y Moderna, e instan a la población a que no haga caso de bulos infundados.