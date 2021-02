Sanidad no asegura la segunda dosis a tiempo

La inclusión de AstraZeneca en la campaña de vacunación ha obligado a rediseñar la estrategia. Como está limitada a personas de entre 18 y 55 años que no padezcan inmunodepresión grave, Sanidad ha añadido más grupos en esta primera fase. El objetivo es poder emplear las tres vacunas aprobadas de manera simultánea. Aquellas de ARN mensajero (Pfizer y Moderna) se seguirán usando en personas que viven en residencias, su personal y sanitarios de primera línea. Además, se reservarán para grandes dependientes y ancianos mayores de 80. Por su parte, AstraZeneca, estará destinada a profesionales sanitarios y sociosanitarios de segunda línea, así como a dentistas o farmacéuticos que no superen esa edad. También para las fuerzas y cuerpos de seguridad, y los docentes.

El objetivo de Sanidad es lograr una tasa alta de vacunación lo más rápido posible. Por eso ha alterado la priorización de los colectivos en los que se ha demostrado que AstraZeneca sí funciona. Debe recordarse que en los ensayos clínicos, solo un 10% de los participantes eran mayores de 65 años. No obstante, el laboratorio está estudiando ahora la eficacia en este grupo de edad, cuyos resultados se esperan para marzo. A este respecto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aclaró ayer que una vez se publiquen, se podría rectificar la decisión de no usarla en mayores de 55 en nuestro país. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) anima a usarla en todos los grupos de edad, incluidos los mayores.

Aunque Sanidad avance en la estrategia e incluya nuevos colectivos, lo cierto es que no hay dosis suficientes como para vacunar a gran escala. Ni siquiera para garantizar que la segunda se pueda inyectar en los tiempos contemplados en las fichas técnicas de los laboratorios. Así lo reconocen desde el propio Comité de Salud Pública. En la última actualización del plan, advierte de que «si por motivos de desabastecimiento o similares, se retrasa la administración de la segunda dosis más allá del intervalo recomendado, no se invalida la dosis puesta». Y añade: «Dosis puesta dosis que cuenta». En estos casos, informa, el segundo pinchazo se administrará «cuanto antes tras el día recomendado». Esto es: 21 días en el caso de Pfizer, 28 días en la vacuna de Moderna y entre 10 y 12 semanas en la vacuna de AstraZeneca.

Nuevo orden de vacunación

La nueva estrategia también esclarece qué hacer con los contagiados. Se ha decidido que las personas de hasta 55 años que hayan tenido una infección asintomática o sintomática por Covid-19, aunque sea de forma leve, que haya sido diagnosticada en los seis meses anteriores a su cita de vacunación, deberán retrasar ésta hasta pasados seis meses desde que se produjo el diagnóstico. Además, las personas de hasta 55 años sin condiciones de riesgo que hayan sido diagnosticadas de Covid-19 después de recibir la primera dosis de cualquiera de las tres vacunas disponibles deberán posponer la segunda hasta seis meses después del diagnóstico.

No obstante, la nueva actualización de la estrategia todavía tiene muchos flecos sueltos. ¿Qué va a pasar con aquellos pacientes con enfermedades graves? La Asociación Española de Medicina Preventiva propuso que tras los colectivos esenciales, los siguientes en recibir la vacuna deberían ser los mayores de 70 años, las personas con tres o más comorbilidades (hipertensión más sobrepeso más colesterol, por ejemplo), las personas con síndrome de Down y aquellos que tengan obesidad mórbida. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) también reclamó a Sanidad que tuvieran en cuenta a los pacientes oncológicos y que les adelantaran, al menos, una posible fecha, para que no interfiera en sus tratamientos.

Al ser preguntada sobre esta cuestión, Darias volvió a repetir eso de «se está trabajando en ello». «Se vacunará en función de las edades, pero ya la Comisión está trabajando en cómo incluir en el calendario a las personas con patologías de alta morbilidad. Es una cuestión altamente sensible, pero hasta ahora lo que se sabe es que el mayor factor de riesgo para el Covid es la edad, después las enfermedades», explicó la ministra.

La cuarta vacuna

Tras la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), Darias avanzó que España podría contar con los sueros de Janssen la primera quincena de marzo, teniendo en cuenta que ya está en fase 3 de los ensayos. El Gobierno, señaló, está pendiente de que esté autorizada en febrero por la Agencia de Medicamento Americana y que a primeros de marzo, «en torno al 8 si todo va bien», sea autorizada por la Agencia Europea de Medicamento (EMA).

El director ejecutivo de Janssen Italia y presidente de la industria farmacéutica italiana, Massimo Scaccabarozzi apuntó ayer que ya han presentado los ensayos a la EMA. «Se probó en 43.783 participantes de diversos grupos de edad y diversas latitudes, desde Estados Unidos hasta América Latina, pasando por Sudáfrica, en el periodo en el que la infección era mayor», explicó. En este contexto, apuntó que su vacuna contra la Covid-19 sí podría ser más eficaz contra la variante sudafricana que otras como la de AstraZeneca. La de este laboratorio está generando recelos no solo en Sudáfrica, que ha paralizado su campaña de vacunaciones, también en nuestro país: Algunos médicos de nuestro sistema sanitario están rehusando ponérsela y, ante esto, la titular de la cartera de Sanidad, ha animado a hacer «pedagogía política» sobre su seguridad. «Todas las vacunas aprobadas por la EMA y utilizadas en España son seguridad y han pasado todos los estándares», recalcó.

Sobre los proyectos de investigación españoles, Darias dijo estar «muy esperanzada» y subrayó que «algunos ya están incluso en fase 3 de los ensayos y en contacto con la Agencia Europea del Medicamento».