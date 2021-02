GongBang: la extraña forma en que los jóvenes buscan “compañía” para estudiar

El vídeo enfoca a un niño estudiando en su mesa. Permanece en completo silencio. Sólo se escucha el sonido de las páginas al pasar o el lápiz subrayando el papel. Estas imágenes forman parte de una extraña tendencia que está ganando popularidad en la Red llamada gongbang , o “transmisión de estudio”.

Tiene sus raíces en Corea del Sur, donde muchos estudiantes se preparan durante 16 horas al día para los exámenes de ingreso a la universidad. El objetivo es recrear un ambiente de estudio para que las personas no se sientan solas Se cree que todo empezó cuando un joven se grabó para que sus padres pudieran comprobar que estaba cumpliendo con su tarea, informa South China Morning Post.

Ahora, los videos de gongbang proliferan en internet y ya se han extendido a otros países, incluidos EE UU. Japón, Reino Unido e India. Con títulos como “Tu compañero de estudio ha llegado” o “Finales de la escuela de medicina: el trabajo duro dará sus frutos”, los videos hacen que otros jóvenes que los miren se sientan como si estuvieran estudiando con alguien; en otras palabras, son compañeros de estudio virtuales.

Uno de los canales de YouTube de gongbang más populares en Corea del Sur es “El hombre sentado a mi lado”. Presenta a un estudiante anónimo que se prepara para un examen cuyo objetivo es llegar a ser inspector fiscal. El joven afirma que realiza las primeras retransmisiones 24 horas de este tipo a nivel mundial. La emisión no cesa ni cuando el estudiante duerme o hace un descanso para comer.

Los estudiantes indios, que siempre han sido unos enamorados de las tendencias coreanas, incluido el K-pop y que ven series de televisión y películas coreanas, se han aficionado en masa al gongbang.

“Sigo muchos videos de gongbang y, debido a mi profesión médica, sigo blogs de videos médicos ... para exámenes de cardiología”. dijo el Dr. Pavitra Thamizharasan, de 30 años, que trabaja en Global Hospitals Chennai. “Me siento más fuerte mentalmente cuando veo estos videos, porque siento que no soy el único que tiene que estudiar tanto o está estresado con una pila de libros para leer”, dijo.

Los streamers de gongbang casi nunca conectan con su audiencia. Algunos de los videos del estudio ni siquiera revelan las identidades del estudiante, como SN Log, que muestra la vida de un estudiante que se prepara para el examen de servicio civil de la India, una aspiración popular para muchos en el país. Sus videos, a veces de 10 horas de duración, se enfocan en tomar notas, pasar páginas y escribir, sin mostrar su rostro.

Pros y contras de la tendencia

Entre los partidarios de esta tendencia está Kamna Chhibber, psicóloga de Nueva Delhi (India): “Ver a compañeros estudiar es alentador y puede moldear el comportamiento de los estudiantes, ya que les da el estímulo y el empuje para trabajar más duro”. Muchos de los videos tienen cientos de comentarios de los espectadores. “Me ayudaste a estudiar y aliviar mi ansiedad ante los exámenes” o “Me ayudas a ser disciplinado y comprometido”.

Sin embargo, otros consideran que la tendencia promueve un modo de vida insano, así como refuerza la idea de que no se puede llegar al éxito a menos que se estudie durante un elevado número de horas. “Estudiar hasta 15 horas al día no es saludable y no es la única forma de hacerlo”, dice Anita Rao, estudiante de ingeniería en Nueva Delhi.