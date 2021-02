El gato persa, el favorito de los españoles

El 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, pero esta no es la única fecha dedicada a estos elegantes animales. De hecho, el gato es uno de los únicos animales al que se dedican varias celebraciones en elcalendario mundial.Esta primera fecha conmemora la muerte del gato del ex presidente norteamericano Bill Clinton, Socks. En 1991, la hija del presidente adoptó al felino y poco después comenzó a ganar popularidad. Socks fue diagnosticadode cáncer, falleciendo el 20 de febrero de 2009. Los usuarios de Twitter decidieron declarar esta fecha como Día Internacional del Gato. También es el el 8 de agosto por coincidir con la época de mayor fertilidad en el hemisferio norte. Al parecer, la actividad de los felinos aumentapor la temperatura y la cantidad de luz, y este es un factor determinante en su ciclo de reproducción. El Fondo Internacional para el Bienestar Animal consolidó esta fecha en el calendario. Por si dos días no fueran suficientes, el 29 de octubre se celebra otro. Este fue instituido por Colleen Paige, experta en estilo de vida de mascotas, con el objetivo de crear conciencia ante el abandono de los felinos de Estados Unidos. En Europa también se les conmemora el 17 de febrero gracias a la periodista Claudia Angeletti, quien realizó una encuesta a los lectores de la revista «Tuttogatto» para definirla.

La popularidad de los felinos en redes sociales ha sido un factor determinante en la constitución de estos días. España, no podía ser una excepción y se suma a la tendencia «catlover» con una comunidad que inunda las redes sociales con sus imágenes. Con motivo de este primer Día Internacional del Gato, Wamiz.es, el medio de comunicación especializado en animales de compañía líder de Europa, ha publicado una lista con las razas de gatos más buscadas en España. El equipo de Wamiz ha analizado el posicionamiento web a través de los datos relacionados con las búsquedas realizadas en Google por todos los internautas dentro del territorio español.

Con 60.500 búsquedas medias mensuales, el gato persa, el gato egipicio y el maine coon se suben al podio del ranking de los 10 gatos más buscados por los internautas en España. En el segundo puesto se encuentra el gato siamés, porque en términos de gracia y elegancia, ningún gato le puede hacer sombra. Es además un felino muy locuaz, su maullido se reconoce muy fácilmente y lo utiliza muy a menudo para comunicarse con sus humanos. El gato azul ruso y el carismático ragdoll comparten el tercer puesto del ranking de razas. El primero es conocido por su elegante manto oscuro, salpicado por matices plateados. El Azul ruso tiene además un carácter tranquilo y reservado, que le permite adaptarse bien a los periodos de ausencia del dueño. Sin duda, esta

características es otra de las causantes de su éxito en las búsquedas. La dulzura y la elegancia son dos de las cualidades principales que caracterizan al ragdoll, un imponente gato de ojos azul intenso y de aspecto bonachón. Tiene la particularidad de relajarse por completo cuando lo cargan en brazos, volviéndose blandito. De ahí el nombre de la raza, ya que Ragdoll significa «muñeca de trapo» en inglés. En el cuarto lugar se posicionan los gatos savannah y siberiano. El angora en el quinto y cerrando el ranking, yendo del puesto siete al diez, van las razas de gatos munchkin, bombay, el gato himalayo y el gato «american shorthair».