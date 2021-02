El invento inspirado en “Iron Man” de un niño de 9 años para la discapacidad auditiva

Gonzalo Zafra, un niño madrileño de 9 años, se ha convertido en ganador del certamen internacional ‘Ideas para Escuchar’ de MED-EL con un invento inspirado en una película de superhéroes para la discapacidad auditiva.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Implante Coclear, que se celebra el 25 de febrero, se ha clausurado una nueva edición del concurso, que desafía a los niños de entre 6 y 12 años a diseñar ideas creativas para mejorar la calidad de vida de las personas con pérdida auditiva.

Igual que Iron Man tiene a J.A.R.V.I.S, su asistente con inteligencia artificial, a mí me gustaría tener a RONDIS, un asistente integrado en mi RONDO 2

El invento propuesto por el niño consiste en un asistente personal con inteligencia artificial, integrado en su implante coclear, RONDO 2. “Igual que Iron Man tiene a J.A.R.V.I.S, su asistente con inteligencia artificial, a mí me gustaría tener a RONDIS, un asistente integrado en mi RONDO 2”. Algunos ejemplos de lo que podría hacer sería decirme el tiempo por la mañana, recordarme lo que tengo que hacer según mi calendario, recibir mensajes directamente de mis padres o controlar el volumen en función del ruido ambiente”, ha explicado.

Al nacer, Gonzalo Zafra fue diagnosticado de hipoacusia severa a profunda en el oído izquierdo y finalmente tuvo que ser implantado. “Yo tengo pérdida auditiva y tener una tecnología como el RONDO 2 en mi oído es casi como un súper poder, ya que me permite hacer algo que antes no podía: escuchar. Si la tecnología evoluciona, me podría permitir hacer muchas más cosas”, ha detallado.

Debido a la pandemia, este año el concurso se ha centrado en los niños que asistían al colegio desde casa y en los padres que tenían que apoyarlos. En total, en esta edición han participado 108 niños de 28 países diferentes. Entre ellos, el jurado ha seleccionado trece ganadores que recibirán un ordenador portátil o una tablet para apoyar su educación en el hogar. Ep