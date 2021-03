Los españoles que consideran insegura la vacuna de AstraZeneca son ya mayoría

La población de la mayor parte de los países europeos ha empeorado su percepción sobre la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19 con respecto al mes de febrero, a raíz de la paralización temporal de su administración hasta certificar su completa seguridad. En Alemania, por ejemplo, el pasado mes un 43% aseguraba que este suero era seguro, pero el porcentaje ha caído ahora en casi 12 puntos. De hecho, un 44% de la población de ese país percibe como insegura esta vacuna, frente a sólo un 32% que la considera segura.

En Francia, el porcentaje de población que considera insegura la vacuna ha pasado de un 43% a un 63%, mientras que el porcentaje de personas que la considera segura desciende del 33% al 23%. Estos son los resultados obtenidos de un análisis de YouGov, en el que se revela, además, que Italia y España se situaban como algunos de los países de la Unión Europea (UE) que percibía mayor seguridad ante la vacuna de AstraZeneca (un 54% y un 59%, respectivamente). En ambos países, los porcentajes que muestran inseguridad superan al porcentaje de población que ve seguro este suero, situándose este último en un 36% y un 38%, respectivamente.

Según informa YouGov en un comunicado, los británicos son la población a la que no han afectado de forma significativa las noticias de la posible aparición de trombos tras la administración de la vacuna de AstraZeneca. Un 77% la considera segura, porcentaje similar al 79% que responde pensar que la vacuna Pfizer no es peligrosa. En este nuevo estudio, junto a los países anteriormente analizados, entran Suecia y Dinamarca. En Suecia, la vacuna de AstraZeneca continúa considerándose segura en un porcentaje de población mayor (43% que percibe seguridad vs 34% que no la percibe).

Por último, en Dinamarca los porcentajes son equitativos tanto para percepción segura como insegura hacia la británica (42% vs 42%). En general, el estudio constata el impacto de la paralización en la opinión de los habitantes de la mayor parte de Europa. Como se recordará, la Agencia Europea del Medicamento avaló, después de días de polémica, la seguridad de estas dosis. Esta decisión ha llevado a países como España a decretar la reactivación de la vacunación con estos sueros. Además, el Gobierno ha decidido ampliar la franja de edad en la que se utilizarán estas dosis a partir de este mismo miércoles.