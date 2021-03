El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha publicado un aviso de seguridad por el regreso de una estafa que suplanta la identidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) para robar a los usuarios todos sus datos y su dinero. El organismo ha detectado una campaña de envío de correos electrónicos fraudulentos que advierten de una supuesta multa no pagada. El remitente parece el Ministerio del Interior, y el asunto del correo es alarmante : “Bloqueo del Vehiculo – Multa no pagada”.

En el cuerpo del mensaje se le pide al usuario que pinche en un enlace que aparece en el correo para pagar la multa. No pique, los ‘hackers’ le redirigen a una web externa donde se descarga un archivo comprimido en formato .zip que contiene malware, un programa informático maligno para su dispositivo u ordenador. El Incibe avisa que la mayoría de los casos reportados son de empleados, autónomos o empresas con vehículos para uso profesional y no descarta que existan otras campañas similares que utilicen el nombre de otras instituciones, administraciones públicas o empresas.

“Tienes una multa pendiente”, en grande y con letras rojas. Ese es el anzuelo de esta estafa. Una vez los cibercriminales consiguen que la víctima pique y descargue el archivo malicioso, “el dispositivo infectado está bajo control del ciberdelincuente”, alerta el Incibe. Ese poder le permite robar datos personales, inferctar el equipo con otros virus y así chantajear a la víctima a cambio de una recompensa económica.

El cuerpo del mensaje es el siguiente: “Se ha identificado en nuestro sistema una multa de tráfico no pagada dirigida a usted o a su vehículo. Para ver la notificación, visite” el enlace que aparece a continuación.

El mensaje falso de la DGT que ha detectado el Incibe

Para diferenciarlo de este tipo de correos de las notifiaciones oficiales, recuerde que la DGT le pedirá acceder a través de la sede electrónica, nunca por un enlace. El Incibe recomienda que si ya ha descargado el archivo, ejecute el antivirus y siga las instrucciones para eliminar el malware.

La mejor opción es sospechar siempre ante cualquier correo fraudilento. Para evitar males mayores, no abra correos de usuarios desconocidos, elimínelos y no conteste. Si no está seguro de si se trata de una estafa, revise los enlaces antes de hacer clic, en la parte inferior de la pantalla aparecerá la dirección a la que se le redirigirá. Si el enlace está acortado, desconfía.

El Incibe también aconseja tener el sistema operativo actualizado, así como el antivirus activo. También es importante realizar copias de seguridad de manera periódica, sobre todo en el caso de negocios y empresas.