Qué tiempo hará mañana, jueves, 1 de abril

Para el Jueves Santo de esta Semana Santa atípica llega a la península un sistema de bajas presiones que entrará por el oeste de Portugal y provocará lluvias y chubascos en el extremo occidental peninsular, acompañados de tormentas ocasionales, con baja probabilidad de extenderse, de forma más débil y aislada, a otras zonas de Castilla y León y de la mitad oeste peninsular, especialmente zonas de montaña. Las procesiones no se verán afectadas al no salir los pasos pero no se olvide del paraguas en el caso de salir de casa porque lo necesitará.

Predominio de cielos nubosos en el resto de las vertientes atlántica y cantábrica pero sin probabilidad de lluvias.

Intervalos de nubes bajas matinales y probables bancos de niebla en el sur de Valencia y norte de Alicante. Como siempre, si va a conducir extremen la precaución en estas zonas con baja visibilidad.

En el resto de la Península y Baleares los cielos estarán poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas.

En Canarias, intervalos nubosos, con escasa probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional en las islas de más relieve. La borrasca que afectó al archipiélago canario por fin se ha marchado aunque las nubes continuarán.

Evolución de la situación en superficie para las próximas 72 horas, https://t.co/XZgPFkyP2Q pic.twitter.com/GBgbW9muUp — AEMET (@AEMET_Esp) March 30, 2021

Posibilidad de calima, es decir, polvo en suspensión en la Península, más probable al principio del día, siendo menos probable hacia el nordeste.

En la Península, las temperaturas diurnas descenderán en la mitad occidental, de forma notable en el cuadrante suroeste y en Galicia, mientras que ascenderán en el extremo sudeste. Las temperaturas nocturnas bajarán en el suroeste y subirán en el resto del interior peninsular, manteniéndose en valores significativamente altos para estas fechas. En ascenso en Baleares y sin cambios en Canarias.

Predominará el viento del oeste en el litoral andaluz, del sudeste en Baleares, del nordeste en el resto del litoral mediterráneo y de componente sur en el resto de la Península, con intervalos de fuerte en el País Vasco, noroeste de Navarra, cordillera Cantábrica y, a primeras horas, en el litoral oeste de Galicia, sierras orientales andaluzas y litoral del extremo sudeste peninsular, tendiendo a amainar durante el día. Si pasan por zonas arboladas en estas zonas tengan cuidado con esos vientos fuertes así como siempre aconsejamos quitar elementos que puedan caer a la vía. Viento flojo en Canarias, tendiendo a nordeste.