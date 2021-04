Simón afirma que no le consta que los datos que ofrece la Comunidad de Madrid sean falsos

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha declarado en la rueda de prensa de hoy que no le consta que los datos de coronavirus que ofrece la Comunidad de Madrid sean falsos y ha afirmado que la letalidad en esta región es “similar” a la que tienen otras comunidades autónomas. De este modo, Simón ha desmentido lo indicado la pasada semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando señaló que la Comunidad de Madrid no se están registrando todos los contagios

Simón ha asegurado que los datos en la Comunidad de Madrid tienen la “misma calidad” que los de otras autonomías, aunque ha reconocido que puede haber “retrasos” en las informaciones que se dan. “Pero no creo que los servicios de vigilancia, que tienen procesos muy automatizados, puedan fácilmente modificar las informaciones que llegan de manera individualizada a la red nacional de vigilancia”, ha subrayado. En este contexto, ha manifestado que “puede haber algún retraso que se corrige” en los datos, pero “mas allá de eso”, no cree que “ningún servicio de vigilancia esté haciendo conscientemente ninguna falsificación de datos”.

Asimismo, Simón ha afirmado que Madrid tiene una incidencia “algo mayor” que la nacional. “Si ha habido más casos, ha habido más fallecidos, pero la letalidad, es decir, la capacidad de gestión de los casos, es similar a la de otras comunidades autónomas”, ha sostenido.

Evolución de la epidemia

El director del CCAES ha explicado que el ascenso de casos actual de Covid-19 es más lento respecto a otras olas debido a la vacunación. “La evolución que estamos observando es ascendente, si bien el hecho de tener cada vez más inmunes hace que la velocidad de ascenso no sea tan rápida como en anteriores ocasiones”, ha indicado. No obstante, ha aclarado que “eso no quiere decir que no vaya a haber una cuarta ola epidémica”.

La incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes se ha situado hoy en 199 casos por 100.000 habitantes, y el aumento de la incidencia se centra “sobre todo en dos o tres” comunidades autónomas, aunque “todas tienen una progresión ascendente, aunque más suave”. En lo que se refiere a la ocupación de pacientes en las unidades de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la Covid-19, ha informado que se sitúa en el 21,6%, lo que ha calificado de “cifras nada deseables”, ya que la presión hospitalaria sigue por encima de los deseable. Además, ha lamentado que la positividad de las muestras “va incrementándose”.

El epidemiólogo ha recordado que “la transmisión que estamos viendo ahora y hasta la semana que se viene se produjo aproximadamente durante la Semana Santa”, por lo que evitar ahora un alza de los casos resulta complicado. “Frenar lo que ya pasó no podemos hacerlo. Podemos evitar llegar a 250 y 300. La incidencia va a seguir subiendo en los próximos días. Esperemos que suavemente. Espero que sigamos siendo suficientemente sensatos hasta tener una cobertura suficiente en todos los grupos de edad”, ha declarado Simón.