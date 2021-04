Sanidad suavizará las restricciones de aforo en grandes eventos, pero mantiene su veto a los de Madrid

Los técnicos de la Comisión de Salud Pública están estudiando el nuevo paquete de medidas que propone Sanidad para la celebración de eventos multitudinarios. El borrador inicial proponía la suspensión de estos macroeventos en aquellos territorios en máximo nivel de alerta. En aquellas regiones en riesgo alto recomendaba un aforo máximo del 50% en exterior y un 40% en interior; en las de riesgo medio, 75% de público en el exterior y el 50% en interior; y en los territorios en alerta 1, aforo máximo del 75% en zonas abiertas y del 60% en espacios cerrados.

No obstante y ante las reticencias del agunas autonomías, el Ministerio de Sanidad ha dado un paso atrás y suavizará las restricciones. Pero no en todos los territorios. Solo las 25 provincias que se encuentran ahora en riesgo bajo o medio podrán autorizar un número máximo de espectadores al recomendado inicialmente. La gran novedad es que, en las zonas menos azotadas por el virus, las autonomías tendrán el poder para modular los aforos por encima de lo recomendado por Sanidad. C

“El número máximo de asistentes podrá adaptarse por las comunidades y ciudades autónomas ante eventos específicos, tras una valoración del riesgo y de las medidas de prevención y control implantadas”, es la coletilla que se añade ahora en los territorios con alerta baja o media. Sería el caso de Galicia, la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Cantabria, Canarias (menos la isla de Gran Canaria) y algunas provincias de Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía. En ellas, los gobiernos regionales dispondrán ahora de un margen propio.

No obstante, Sanidad no está dispuesta a rebajar las restricciones de aforo para la Comunidad de Madrid. Por ello ha decidido mantener los aforos previstos en el primer borrador para todas las regiones que estén en nivel 5. Así pues, las provincias que a día de hoy no podrían celebrar este tipo de acto con gran público son : Madrid, Barcelona, Girona, Lleida, Granada, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, Guadalajara, Segovia, Soria y Palencia. En todas ellas, se recomienda no celebrar actos “culturales, deportivos, religiosos” ni “festivales o conferencias”, ni al aire libre ni en interiores, que impliquen que “se agrupa un elevado número de personas”.

El hecho de que se esté estudiando suavizar los aforos inicialmente propuestos en las zonas con menos incidencia y no modificar los de territorios en mayor nivel de alerta tiene claramente una intencionalidad política. Esta decisión se toma en plena campaña electoral de la Comunidad de Madrid, cuya presidenta Isabel Díaz Ayuso había anunciado la vuelta a los toros con un festejo taurino el 2 de mayo en Las Ventas con un aforo de 6.000 personas (el 25% de la plaza).

Además, la Comunidad de Madrid cogerá el campeonato de tenis Madrid Masters, co un aforo del 25%, es decir unas 1.000 personas. Pese a que, según el documento que ultima Sanidad, no podría celebrarse,la presidenta Isabel Díaz Ayuso garantizó el lunes " la seguridad en la vuelta de la fiesta de los toros” y la celebración del Open de tenis, frente al “afán liberticida del Gobierno de Sánchez”.